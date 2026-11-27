أكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن ساعة الصفر لكسر الحصار البحري الأمريكي باتت قريبة جدًا، في تصعيد جديد للهجة طهران تجاه واشنطن في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.

تحذير إيراني من الحصار البحري

وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري إن قواته على أتم الاستعداد للتحرك في الوقت المناسب لكسر ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي، مشددًا على أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تضييق الخناق عليها في البحار والممرات المائية.

وأضاف إيراني أن الحرس الثوري يمتلك القدرات والإمكانيات اللازمة للرد على أي محاولة لفرض حصار أو عرقلة حركة الملاحة الإيرانية، مؤكدًا أن ساعة الصفر باتت أقرب مما يتوقع الخصوم.

البرلمان الإيراني يرفض مقترحات الوسطاء

في السياق ذاته، أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني رفضها أي مقترح من الوسطاء لا يتوافق مع شروط طهران، وأكدت اللجنة أن أي مبادرة أو وساطة لا تأخذ في الاعتبار المطالب الإيرانية والخطوط الحمراء التي حددتها القيادة الإيرانية، لن تكون مقبولة، ولن تدخل حيز التنفيذ.

وشددت على أن طهران متمسكة بموقفها الثابت، ولن تقبل بأي تسوية تنتقص من حقوقها أو تفرض عليها شروطًا مجحفة.