جمال عبد الحميد: روح لاعبي الزمالك وقيمة القميص الأبيض وراء الفوز الصعب

أشاد جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، بأداء لاعبي الفريق الأبيض خلال مباراته أمام الجيش الراوندي، مؤكدًا أن الفوز جاء عكس التوقعات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، سواء على مستوى قائمة اللاعبين أو ظروف التدريب والإقامة.

وقال عبد الحميد، خلال تصريحات تلفزيونية: “الزمالك حقق الفوز «ضد المنطق»، في ظل خوض المباراة خارج أرضه، إلى جانب المعاناة التي يواجهها الفريق على مستوى قائمة اللاعبين، فضلًا عن صعوبة ظروف التدريب والإقامة”.

وأضاف أن أي لاعب كان من الممكن أن يشعر بأن الظروف كلها تقف ضده في مثل هذه الأجواء، لكن لاعبي الزمالك تعاملوا مع الموقف بشكل جيد، وأظهروا روحًا قتالية عالية، ونجحوا في إخراج المباراة إلى بر الأمان.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الفريق يستحق الإشادة بما قدمه خلال اللقاء، مؤكدًا أن اللاعبين قاتلوا طوال المباراة، ونجحوا في تحقيق الفوز بفضل توفيق الله، إلى جانب قيمة القميص الأبيض الذي يرتدونه.