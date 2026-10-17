تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا على نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريق الكتالوني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

ويستضيف ملعب «لا كارتوخا» المواجهة التي تجمع بين برشلونة وريال بيتيس، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث، خاصة أن أصحاب الأرض يقدمون مستويات قوية خلال الموسم الحالي، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة على حامل اللقب.

موقف برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

يدخل برشلونة المباراة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بعدما نجح في تحقيق نتائج مميزة خلال الجولات الماضية، ويطمح إلى تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في الصدارة والابتعاد عن منافسيه.

في المقابل، يحتل ريال بيتيس المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الكتالوني، وتقليص الفارق معه في جدول الترتيب.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل المنافسة القوية على المراكز المتقدمة في المسابقة الإسبانية.

موقف حمزة عبد الكريم من مباراة برشلونة وريال بيتيس

يغيب المصري حمزة عبد الكريم عن قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، بعدما تقرر استبعاده من المباراة، على أن يشارك مع فريق الرديف في مواجهته أمام أوتيبو، المقرر إقامتها اليوم السبت.

في المقابل، تلقى برشلونة دفعة إيجابية قبل اللقاء، باستعادة خدمات الثنائي فرينكي دي يونج ورافينها، بعد تعافيهما من الإصابة، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية قبل المواجهة المرتقبة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس

من المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، كوبارسي، جيرارد مارتن، تشافي إسبارت.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، رودري، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، جابرييل جيسوس، جوردون