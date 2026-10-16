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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة.. حمزة عبد الكريم يتدرب مع الرديف في برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
مجدي سلامة

أفاد تقرير صحفي، أن الدولي المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق برشلونة، سيغيب عن مواجهة ريال بيتيس، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من أصل 8 جولات.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن حمزة عبد الكريم قد غاب عن الحصة التدريبية الأخيرة لفريق برشلونة الأول قبل مواجهة ريال بيتيس مما يعني غيابه عن المواجهة غدًا.

وأضافت أن فليك قرر السماح له بالتدريب مع فريق الرديف من أجل المشاركة معه في دقائق أكثر لاكتساب الخبرات في الدوري.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يشارك حمزة عبد الكريم مع فريق الرديف في الدوري ضد أوتيبو.

واختتمت أن تأكيد فليك جاهزية رافينيا ودي يونج لمواجهة ريال بيتيس مما يعني رغبته في استبعاد حمزة من القائمة.

انتقال حمزة

وكان حمزة عبد الكريم قد انتقل إلى برشلونة أتلتيك في يناير الماضي قادمًا من الأهلي المصري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قبل أن يقرر النادي الإسباني تفعيل بند الشراء.

برشلونة حمزة عبد الكريم الرديف

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