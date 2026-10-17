أمير هشام يكشف عن مدافع إفريقي دولي مرشح للانتقال للأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عن تحركات النادي الأهلي لتدعيم خطه الخلفي خلال فترة الانتقالات المقبلة، مؤكدًا وجود رغبة قوية لدى مسؤولي القلعة الحمراء في التعاقد مع مدافع إفريقي مميز يمتلك الخبرات الدولية اللازمة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الأهلي يسعى بقوة لضم مدافع دولي قوي، بهدف تأمين الخط الخلفي للفريق خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن اسم اللاعب وجنسيته لا يزالان محل تكتم داخل النادي.

وأوضح أن تحركات الأهلي تأتي في ظل عدة متغيرات، أبرزها احتمالية رحيل ياسر إبراهيم، وعدم استقرار مستوى المغربي أشرف داري، الذي شارك مؤخرًا مع الفريق، إلى جانب إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يعزز حاجة الفريق إلى تدعيم مركز قلب الدفاع.

وتطرق أمير هشام إلى احتمالية اتجاه الأهلي للتعاقد مع مدافع من الدوريات الأوروبية، مثل السويد والنرويج والدنمارك، موضحًا أن هذه الدوريات لن تكون ضمن الخيارات الأولى للنادي، وقد تأتي في نهاية قائمة البدائل المطروحة.

وأكد أن الاتجاه الأقرب يتمثل في التعاقد مع مدافع إفريقي مميز، مشيرًا إلى أن الأهلي سيكون لديه تصور محدد بشأن ملف اللاعبين الأجانب خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية ورؤية الجهاز الفني.

وأضاف أن كرة القدم تشهد متغيرات مستمرة، وهو ما يدفع مسؤولي الأهلي إلى متابعة سوق الانتقالات بصورة دورية، بالتنسيق مع الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، لتحديد العناصر القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة.