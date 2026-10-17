الأرصاد السعودية: 7مناطق تتعرض لـ أمطار وجريان سيول منها مكة وحائل وعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تقريرا عن حالة الطقس في المملكة ليوم السبت حيث توقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المدينة المنورة، ومكة المكرمة والشرقية.

وأشار التقرير إلى إحتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من حائل، والجوف، والحدود الشمالية.

وبيّن التقرير أن الأمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة، وتبوك والشرقية.