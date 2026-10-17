طالب بالتتويج.. رسالة قوية من محمد فارس لـ الأهلي في الكونفدرالية الإفريقية

أكد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، أهمية بداية مشوار النادي الأهلي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بقوة، مشددًا على ضرورة المنافسة على اللقب والتتويج به، رغم اختلاف مكانة البطولة عن دوري أبطال إفريقيا.

وكتب محمد فارس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ماتش الأهلي في الكونفدرالية مهم جدًا.. مهم إنك تبدأ بداية قوية في البطولة، ومهم إنك تحقق البطولة نفسها».

وأضاف: «وبالمناسبة طبيعي هتفضل بطولة دوري الأبطال هي الأقوى والأهم، ومستحيل أقلل من دوري الأبطال، البطولة اللي كتبت فيها تاريخي وصنعت بيها مجدي، لمجرد إني الموسم ده هلعب الكونفدرالية».

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تعامل الأهلي مع البطولة بجدية، قائلًا: «ولكن ده مش معناه إنك طالما فُرض عليك تكون موجود في الكونفدرالية السنة دي، فأنت مطالب بتحقيقها زي أي بطولة الأهلي بيلعب فيها».

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات البطولة القارية، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة، حيث يتطلع الأهلي إلى حسم تأهله ومواصلة مشواره في البطولة بنجاح.

ويسعى الأهلي إلى استغلال خبراته القارية لتحقيق بداية قوية في مشواره بالكونفدرالية الإفريقية، مع وضع هدف التتويج باللقب نصب عينيه، رغم اعتباره دوري أبطال إفريقيا البطولة الأهم في تاريخ مشاركاته القارية.