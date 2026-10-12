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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال عبد الحميد: أحمد شريف ومحمد إسماعيل من أبرز لاعبي الأبيض في القمة

الزمالك
الزمالك
شيماء جمال

أكد جمال عبد الحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أحمد شريف كان من أبرز لاعبي الزمالك خلال مباراة القمة رقم 133 أمام الأهلي، إلى جانب محمد إسماعيل الذي قدم أداءً جيدًا، مشيدًا أيضًا بمدافع الفريق الونش، الذي وصفه بأنه يقدم مستويات قوية في الجانب الدفاعي بصورة مستمرة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ لاعبي الزمالك ظهروا بصورة أفضل في الشوط الثاني، بعدما تحسن أداؤهم وبدأوا في التحرك بصورة أكبر، فيما أشارت لميس الحديدي إلى تحسن أداء دونجا أيضًا خلال النصف الثاني من المباراة.

وأوضح عبد الحميد أنه ركز على أحمد شريف لأنه لم يرتكب أخطاء واضحة في اللعب، معتبرًا أنه قدم مستوى جيدًا رغم خسارة الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة حسم فيها الأهلي القمة رقم 133 لصالحه.

وفي تقييمه لأداء محمد شوبير، رأى عبد الحميد أن طريقة لعب الأهلي ساعدت الحارس على الظهور بصورة جيدة، موضحًا أن الكرات التي أرسلها الزمالك من الركلات الركنية والضربات الحرة جاءت مرتفعة وسهلة نسبيًا، ما أتاح لشوبير الإمساك بها دون صعوبة كبيرة.

وردًا على التساؤلات بشأن قدرات الحارس، فرّق عبد الحميد بين خروج حارس المرمى عدة خطوات لالتقاط الكرة وبين وصول الكرة إليه مباشرة، مؤكدًا أن بعض الكرات التي لعبها الزمالك لم تضع شوبير أمام اختبارات صعبة، رغم إقراره بأن الحارس من بين أفضل حراس المرمى في مصر، إلى جانب مهدي سليمان وأحمد الشناوي حارس بيراميدز.

ودخل عبد الحميد في نقاش مع عرابي بشأن تصدي شوبير لتسديدة أحمد شريف، إذ رأى أن الكرة اصطدمت ببطن الحارس، بينما أكد عرابي أن شوبير أبعدها بيده اليمنى، وشرح أن الحارس كان يتحرك إلى اليسار قبل أن يرفع يده اليمنى أثناء السقوط للتصدي للكرة.

وأشار عبد الحميد إلى أن مهدي سليمان واجه صعوبة في التعامل مع هدفي الأهلي، لكنه رأى أن الهدف الأول جاء من تسديدة لمحمد هاني اصطدمت بأحد اللاعبين قبل أن تغير اتجاهها وتدخل المرمى، معتبرًا أن الأهلي استحق الهدف، في حين اعترض على الهدف الثاني بسبب مخالفة سبقت اللعبة التي انتهت بوصول الكرة إلى سفيان بن قديدة.

واستشهد عبد الحميد بحالة طرد إبراهيم صلاح وبحديث المدير الفني مع الحكم ضمن سياق اعتراضاته على بعض القرارات، مؤكدًا أن الزمالك لديه أسباب للاعتراض على الهدف الثاني، بينما أشار عرابي إلى أن احتجاج اللاعبين والأجهزة الفنية أمر معتاد في المباريات.

وشدد نجم الزمالك السابق على أن خسارة القمة لا تعني انتهاء فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري، موضحًا أن الزمالك خسر أمام الأهلي في مباراتين خلال الموسم الماضي، وفقد ست نقاط أمام منافسه، لكنه نجح في النهاية في التتويج باللقب.

وذكر، أن هناك 18 مباراة متبقية في المرحلة المقبلة وفق حسابات المنافسة التي ناقشها الطرفان خلال اللقاء، وهو ما يترك المجال أمام تغير ترتيب الفرق ونتائجها، خصوصًا مع احتمالات انضمام لاعبين جدد ورحيل آخرين خلال الفترة المقبلة.

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