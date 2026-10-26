مليار جنيه من الدولة لحماية أطفال مصر.. كشوفات مجانية ضد السرطان| تفاصيل

​في خطوة إنسانية وصحية بالدرجة الأولى تعكس التزام الدولة الراسخ بالاستثمار في صحة وبناء الأجيال القادمة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استهداف إطلاق مبادرة قومية كبرى مخصصة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو مليار جنيه، في إطار التوسع المستمر في خدمات الرعاية الصحية والتشخيص المبكر والعلاج.

​دعم الطفولة ومظلة علاجية شاملة

و​تستهدف المبادرة الجديدة التركيز على الكشف عن ستة أنواع رئيسية من السرطان الأكثر شيوعاً بين الأطفال، مما يتيح الاكتشاف في المراحل المبكرة التي ترفع نسب الشفاء بشكل غير مسبوق، وتخفف الأعباء النفسية والمادية الجسيمة عن كاهل الأسر المصرية.

وتؤكد هذه الخطوة تكامل المنظومة الصحية للدولة في مد مظلة المبادرات الرئاسية لتشمل مختلف الفئات العمرية والامراض الحرجة.

​استراتيجية الدولة في الرعاية الصحية

و​تأتي هذه المبادرة لتتكامل مع حزمة التوجهات والقرارات التنموية والخدمية الشاملة، والتي تجمع بين رفع مستويات الدخول والأجور، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم، والارتقاء ببيئة الخدمات الأساسية، لتؤكد الدولة أن حماية صحة الإنسان المصري وحياة أطفاله تظل دائماً في صدارة أولويات أجندة العمل الوطني.

منتدى مصر 2026

وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال “منتدى مصر 2026”، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توصيات ومخرجات المنتدى، التي تحولت لتكليفات رئاسية.

وفي البداية، توجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته للمنتدى، وحرص على المشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية، ومتابعة مختلف المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات.

ترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية

وأكد رئيس الوزراء أن اهتمام رئيس الجمهورية لم يقتصر على المشاركة في الجلسات الحوارية التي حضرها، وإنما امتد إلى متابعة ما دار في الجلسات الأخرى، والاطلاع على المناقشات والتوصيات التي انتهت إليها، كما حرص على الاستفادة من مختلف الآراء والرؤى التي جرى طرحها خلال المنتدى.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية وجه بضرورة ترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية، استنادًا إلى المناقشات والحوارات التي جرت بين الحكومة ومختلف الجهات المشاركة، وما أسفرت عنه من توافق بشأن عدد من الأولويات والتوصيات، مؤكدًا التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ هذه التوجيهات.