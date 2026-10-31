القبض على المتهمين بسرقة توك توك من سائق بالإكراه بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام 3 أشخاص بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته وسرقة مركبة "التوك توك" ملكه بالجيزة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 / الجارى تبلغ لمركز شرطة الحوامدية من (سائق - مقيم بدائرة مركز أبو النمرس) بتضرره من (3) أشخاص لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "عصا خشبية" محدثين إصابته "بكدمات وجروح متفرقة" عقب توصيلهم لإحدى المناطق الزراعية بدائرة القسم وإستيلائهم على مركبة "التوك توك" قيادته ولاذوا بالفرار.





أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس - فرد محلى - طلقة) وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (مركبة التوك توك - العصا الخشبية "المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة").





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









