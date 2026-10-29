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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"يورونيوز": أعضاء بالبرلمان الأوروبي يضغطون على الصين للحد من الصادرات

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
أ ش أ

 طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي، مثلما تم التوصل إلى اتفاق للحد من واردات السيارات الهجينة الصينية، باتخاذ إجراءات مماثلة في قطاعات صناعية أخرى، محذرين من أن نموذج الصين الاقتصادي القائم على الصادرات يهدد الوظائف والصناعات الأوروبية.

وحذر وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي، الصين من أن نموذجها الاقتصادي المعتمد على التصدير يُعد غير مستدام بالنسبة لأوروبا، مطالبين بفرض قيود على الواردات الرخيصة عبر المزيد من القطاعات الصناعية، بالتزامن مع تكثيف بروكسل لضغوطها على بكين لإعادة التوازن التجاري.. حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وجاء هذا التحذير خلال زيارة أجراها 12 نائبا أوروبيا إلى الصين، حيث حثوا بكين على البناء على الاتفاق الذي أُبرم في وقت سابق من هذا الشهر للحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين قد بلغ مستوى قياسيا وصل إلى 360 مليار يورو ولا يزال في اتساع مستمر، بالتزامن مع تدفق الواردات الصينية منخفضة الكلفة على السوق الأوروبية، مما يهدد الوظائف والقطاعات الصناعية.

وفي أعقاب الزيارة، قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، النائب الاشتراكي الألماني بيرند لانج: "إن اتفاق المشاورات التجارية والاستثمارية الأخير بشأن واردات السيارات الهجينة يُعد نقطة بداية جيدة لتحقيق الاستقرار في التجارة العادلة وتحقيق فوائد للمواطنين على أرض الواقع".

وأضاف: "مع ذلك، أوضحنا لنظرائنا الصينيين أننا نتوقع أن تحذو قطاعات أخرى حذو هذا النهج في المستقبل".

وبموجب اتفاق شهر أكتوبر، سيقوم الاتحاد الأوروبي بفرْض حصص خاصة بكل دولة تسمح بدخول 350 ألف سيارة هجينة صينية إلى السوق الأوروبية سنويا على مدار أربعة أعوام، مع معدل تعديل سنوي ثابت بنسبة 6%.

وقد دخل الاتحاد الأوروبي والصين مرحلة جديدة من المفاوضات، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات حتى شهر مارس 2027 على الأقل، وهو الموعد المقرر أن يلتقي فيه مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفكوفيتش بنظيره الصيني وانج ونت تاو.

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