طريقة عمل السجق بـ3 وصفات مختلفة.. الإسكندراني وبالبطاطس والموزاريلا

السجق من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، خاصة أنه يتميز بمذاقه الغني وسهولة تحضيره، كما يمكن تقديمه بأكثر من طريقة تناسب وجبات الغداء والعشاء، سواء مع الخضراوات أو البطاطس أو الجبن.

وإذا كنتِ تبحثين عن وصفات جديدة للتجديد في المطبخ، نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل السجق بـ3 طرق مختلفة، بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في المنزل.

أولًا: طريقة عمل السجق الإسكندراني

المكونات:

نصف كيلو سجق شرقي.

2 ثمرة فلفل أخضر.

ثمرة فلفل حار حسب الرغبة.

2 ثمرة طماطم مقطعة.

بصلة كبيرة شرائح.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة خل.

ملح وفلفل أسود وكمون.

ملعقة زيت.

طريقة التحضير:

قطعي السجق إلى قطع متوسطة الحجم. سخني الزيت في طاسة على النار، ثم أضيفي السجق وقلبيه حتى يبدأ في اكتساب اللون. أضيفي البصل والثوم وقلبي المكونات جيدًا. ضعي الفلفل الأخضر والحار والطماطم. أضيفي الخل والكمون والفلفل الأسود والملح حسب الرغبة. اتركي الخليط على نار هادئة حتى تنضج المكونات وتتسبك الطماطم.

يقدم السجق الإسكندراني ساخنًا مع العيش البلدي والطحينة والمخلل.

ثانيًا: طريقة عمل السجق بالبطاطس في الفرن

المكونات:

نصف كيلو سجق.

3 حبات بطاطس مقطعة مكعبات.

بصلة كبيرة.

فلفل أخضر أو ألوان.

2 ثمرة طماطم.

ملعقتان من الزيت.

نصف كوب ماء.

ملح وفلفل أسود وبهارات حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

قطعي السجق والبطاطس والبصل والفلفل إلى قطع مناسبة. شوحي السجق في طاسة على النار حتى يأخذ لونًا. ضعي البطاطس والبصل والفلفل والطماطم في صينية فرن. أضيفي السجق والبهارات والزيت وقلبي المكونات. اسكبي نصف كوب من الماء، ثم غطي الصينية بورق الفويل. أدخلي الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 حتى تنضج البطاطس والسجق. انزعي الفويل في الدقائق الأخيرة حتى يتحمر الوجه.

ثالثًا: طريقة عمل السجق بالموزاريلا

المكونات:

نصف كيلو سجق شرقي.

بصلة صغيرة مفرومة.

فلفل أخضر وألوان.

ثمرة طماطم.

ملعقة صلصة طماطم.

كوب جبنة موزاريلا.

ملح وفلفل أسود وبهارات.

ملعقة زيت.

طريقة التحضير:

قطعي السجق إلى حلقات متوسطة. سخني الزيت في طاسة، ثم أضيفي السجق وقلبيه حتى ينضج. أضيفي البصل والفلفل وقلبي جيدًا. ضعي الطماطم وصلصة الطماطم والبهارات. اتركي الخليط على نار هادئة حتى تتسبك الصلصة. انقلي السجق إلى طاجن فرن، ثم وزعي جبنة الموزاريلا على الوجه. أدخلي الطاجن الفرن حتى تذوب الجبنة ويكتسب الوجه لونًا ذهبيًا.

يمكن تقديم السجق بالموزاريلا مع البطاطس المحمرة أو الخبز المحمص.

لنجاح وصفات السجق: احرصي على طهي السجق جيدًا من الداخل قبل تقديمه، مع تجنب الإفراط في إضافة الزيت، خاصة أن السجق قد يحتوي بالفعل على نسبة من الدهون.