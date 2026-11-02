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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير من سيولة الدم.. مسكنات شائعة تعرضك للنزيف

سيولة الدم
سيولة الدم
ريهام قدري

أدوية سيولة الدم من العلاجات المهمة للوقاية من الجلطات الدموية أو منع تكرار الإصابة بها، خاصة لدى مرضى القلب واضطرابات ضربات القلب والأشخاص الذين سبق تعرضهم لجلطات الأوردة أو الرئة، لكن الاستخدام غير الصحيح لهذه الأدوية قد يعرض المريض لمضاعفات خطيرة، أبرزها النزيف أو زيادة احتمالات تكون الجلطات.

وفي إطار التوعية بالاستخدام الآمن للأدوية، كانت شددت هيئة الدواء المصرية على أهمية الالتزام بتعليمات الطبيب عند تناول مضادات التجلط، وعدم تعديل الجرعات أو تناول أدوية أخرى دون استشارة طبية، لتجنب التداخلات الدوائية التي قد تؤثر في فاعلية العلاج أو تزيد خطر النزيف.

ما أبرز أخطاء استخدام أدوية سيولة الدم؟

من الأخطاء التي يجب تجنبها عند تناول الأدوية المضادة للتجلط:

  • مضاعفة الجرعة عند النسيان: لا يجب تناول جرعتين لتعويض الجرعة المنسية، لأن التصرف الصحيح يختلف حسب نوع الدواء وتوقيت الجرعة، ويجب الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي.
  • إيقاف العلاج دون استشارة: التوقف المفاجئ عن أدوية السيولة قد يزيد خطر تكون الجلطات، خاصة لدى المرضى الذين يحتاجون إلى علاج مستمر.
  • تناول المسكنات من تلقاء النفس: بعض المسكنات ومضادات الالتهاب، مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك، قد تزيد احتمالات النزيف عند استخدامها مع أدوية السيولة.
  • إضافة مكملات غذائية دون استشارة: بعض الفيتامينات والمكملات والأعشاب قد تتداخل مع مفعول أدوية منع التجلط.
  • تجاهل المتابعة الطبية: بعض الأدوية، مثل الوارفارين، تحتاج إلى متابعة دورية لسيولة الدم من خلال تحليل INR، وفقًا لتعليمات الطبيب.

هل تختلف أدوية السيولة عن بعضها؟

توجد مجموعات مختلفة من الأدوية المستخدمة لمنع تجلط الدم، ومن أبرزها:

  1. مضادات التجلط، مثل الوارفارين والأبيكسابان والريفاروكسابان والهيبارين.
  2. مضادات الصفائح الدموية، مثل الأسبرين والكلوبيدوجريل والتيكاجريلور.

وتختلف هذه الأدوية في طريقة عملها والجرعات ومواعيد الاستخدام والفحوصات المطلوبة لمتابعة العلاج، لذلك لا يجوز استبدال دواء بآخر دون الرجوع إلى الطبيب.

أطعمة يجب الانتباه إليها عند تناول أدوية السيولة

يحتاج مرضى الوارفارين إلى الانتباه للأطعمة الغنية بفيتامين K، مثل السبانخ والبروكلي والملوخية والخضراوات الورقية.

ولا يعني ذلك الامتناع عن تناول هذه الأطعمة، وإنما الحفاظ على كميات متقاربة ومنتظمة منها، لأن التغير المفاجئ في استهلاك فيتامين K قد يؤثر في فاعلية الوارفارين.

كما ينبغي إبلاغ الطبيب بأي تغيير كبير في النظام الغذائي أو بدء نظام غذائي لإنقاص الوزن.

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

هناك أعراض قد تشير إلى حدوث نزيف أثناء تناول أدوية السيولة، ومنها:

  • نزيف الأنف أو اللثة المتكرر أو الذي يصعب إيقافه.
  • ظهور كدمات كبيرة دون سبب واضح.
  • وجود دم في البول أو البراز.
  • تحول لون البراز إلى الأسود.
  • قيء دموي أو يشبه تفل القهوة.
  • صداع شديد ومفاجئ أو دوخة شديدة أو ضعف غير معتاد.

ويجب التوجه إلى الطوارئ فورًا عند ظهور نزيف شديد، أو قيء دموي، أو صداع مفاجئ شديد، أو التعرض لإصابة بالرأس أثناء استخدام هذه الأدوية، حتى إذا لم تظهر أعراض واضحة.

كيف تحمي نفسك من مخاطر أدوية السيولة؟

ينبغي الالتزام بالجرعة والموعد المحددين، وعدم مشاركة الدواء مع الآخرين، وإخبار الطبيب والصيدلي بجميع الأدوية والمكملات التي يتناولها المريض.

كما يجب إبلاغ الطبيب قبل إجراء أي عملية جراحية أو علاج للأسنان، وعدم إيقاف الدواء استعدادًا للإجراء إلا وفق خطة طبية محددة.

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