بلغاريا: لم يتم العثور على أي شيء مشبوه على 3 طائرات تابعة لشركة طيران "رايان إير"

أعلنت وزارة النقل البلغارية، اليوم الخميس، أنه لم يتم العثور على أي شيء مشبوه على متن ثلاث طائرات تابعة لشركة الطيران الأيرلندية "رايان إير" قد وصلت إلى البلاد، وذلك عقب تلقيها تهديدات بوجود قنابل على متنها.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن طائرة قادمة من العاصمة الإسبانية (مدريد) وأخرى قادمة من العاصمة الدنماركية (كوبنهاجن) هبطتا بالفعل في مطار "فاسيل ليفسكي" بالعاصمة البلغارية (صوفيا)، ولم يتم العثور على أي عبوات ناسفة على متنها.

وأضافت الشبكة أن الطائرة الثالثة القادمة من العاصمة البريطانية (لندن) هبطت في مطار "بلوفديف"، ولم يتم أيضا العثور على أي شيء مشبوه.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن العديد من الرحلات الجوية في جميع أرجاء أوروبا تأثرت بسبب تلقيها تهديدات بوجود قنابل، وذلك عقب يومين من تلقي سبع رحلات جوية على الأقل تهديدات مماثلة.