وزير الخارجية: نمضي بعزيمة لا تلين في تأمين الجبهة الداخلية وإحباط المخططات الإرهابية

قال وزير الداخلية، إن وزارة الداخلية تمضي بعزيمة لا تلين في تأمين الجبهة الداخلية وإحباط مخططات الجماعات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف وزير الداخلية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، أنه تم استحداث تخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لطلبة أكاديمية الشرطة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وشدد على أن وزارة الداخلية تولي اهتماما خاصا بمجال الحماية المدنية بما يسهم في جهود البحث والإنقاذ.

ولفت إلى أن أعداد رجل شرطة عصري لا يقتصر على امتلاك المعرفة والمهارة الفنية بل على بناء كامل.