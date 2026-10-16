رئيس الصومال يبحث مع كتلة برلمانية الترتيبات للانتخابات المباشرة

أكد رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، اليوم الجمعة، إلتزام الدولة الصومالية القاطع بالمسار الديمقراطي وعدم العودة إلى نظام الانتخابات غير المباشرة، معرباً عن انفتاح القيادة السياسية على كافة المقترحات البناءة التي تسهم في بناء بيئة انتخابية قائمة على الإرادة الشعبية الحرة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصومالي، الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والمساواة" الممثلة في مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتحضيرات الجارية لإجراء انتخابات مباشرة وفق مبدأ "شخص واحد، صوت واحد"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود الجدول الزمني للانتخابات المباشرة لمجلسي البرلمان الفيدرالي ورئاسة الجمهورية، حيث تحدد يوم 15 أبريل 2027 موعداً لانتخابات البرلمان، ويوم 15 مايو 2027 لانتخاب رئيس الجمهورية، استناداً إلى أحكام الدستور المؤقت وقانون الانتخابات الوطنية.

وأوضحت اللجنة أن جدول الأنشطة الانتخابية يبدأ بتسجيل المرشحين خلال الفترة من 1 إلى 22 نوفمبر 2026، تليها المرحلة التحضيرية لانتخابات البرلمان حتى 22 فبراير 2027، بينما تنطلق الحملات الانتخابية البرلمانية في 21 يناير 2027، والحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية في 15 مارس 2027.

ورحبت الحكومة الفيدرالية الصومالية بإعلان الجدول الزمني، مؤكدة أنه يمثل خطوة مفصلية نحو ترسيخ المسار الديمقراطي. وأشارت إلى أن فتح باب المشاورات الوطنية الشاملة ومواصلة الحوار السياسيين يمثلان مساراً متكاملاً مع العملية الانتخابية لضمان الاستقرار والوحدة الوطنية.

من جانبه، شدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معالي عبد الفتاح قاسم محمود، على أن نظام الانتخابات التعددي المباشر يمثل حقاً أسياسياً للمواطنين للمشاركة في رسم مستقبل البلاد، مؤكداً استمرار الترتيبات التشريعية والمؤسسية لتطبيق هذا النظام في كافة الولايات، عقب تجاربه الناجحة في العاصمة مقديشيو.