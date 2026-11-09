سعر طن الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين.. ارتفاع جديد في مواد البناء

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،.

سعر الحديد اليوم في مصر

سجل متوسط سعر حديد التسليح الاستثماري نحو 38.804 ألف جنيه للطن اليوم، مرتفعًا بنحو 270.99 جنيه عن آخر تسعير، بنسبة زيادة بلغت 0.7%. وتطابق الحد الأدنى والأعلى للسعر عند المستوى نفسه، ما يشير إلى استقرار التسعير بين المصانع والموزعين وفقا لآخر البيانات المعلنة.

سعر حديد عز اليوم

بلغ متوسط سعر حديد عز نحو 40.831 ألف جنيه للطن، بزيادة قدرها 286.86 جنيه، بنسبة ارتفاع 0.71%، مع تساوي الحد الأدنى والأعلى عند المستوى نفسه.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

سجل متوسط سعر الأسمنت الرمادي نحو 4078.41 جنيه للطن، مرتفعًا بنحو 15.91 جنيه، بنسبة 0.39%، مع تطابق الحد الأدنى والأعلى عند المستوى نفسه. ويبلغ أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا 3695.44 جنيه للطن.

تعكس الأرقام استمرار الاتجاه الصاعد في أسعار مواد البناء الأساسية، إذ سجلت الأصناف الثلاثة زيادات متقاربة دون 1%. وتبقى أسعار الحديد قريبة من أعلى مستوياتها السنوية، وهو ما يضغط على تكلفة المشروعات الإنشائية.