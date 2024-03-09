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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آليات جديدة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية .. وقرارات مهمة بشأن كليات الطب

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة موافقته على وضع آليات من أجل تحديد أعداد المقبولين في الجامعات الخاصة خلال العام الدراسي القادم 2024/2025، عن طريق تشكيل لجان تقوم بفحص الإمكانيات المادية والبشرية في الكليات الراغبة في أن يكون هناك زيادة في أعداد المقبولين بها الفصل في الدراسي القادم.

 

تحديد أدوار خريجي كلية الطب

كما أقر المجلس القيام بتحديد أدوار تخرج خريجي كلية الطب، وبالتالي تختلف عما تم اعتماده في عام 2011 (يوليو، سبتمبر، فبراير)،حيث يكون كما هو متبع وطبقًا لتحديد بدايات الامتياز من خلال لجنة القطاع، وذلك ليكون الدور الأول في دور ديسمبر، كما تنتهي الامتحانات في شهر يناير، بينما تعلن النتائج في شهر فبراير، ويبدأ الامتياز في 1 مارس.

وأوضح محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة، أنه قد وافق المجلس على التعاون مع معهد كونفوشيوس في جامعة عين شمس، وذلك من أجل إنشاء وحدات تابعة للمعهد في الجامعات الخاصة الراغبة في تدريس اللغة الصينية من أجل خريجي التعليم العالي، وخاصة في المجالات التكنولوجية والهندسية، حيث يتيح لهم فرصة العمل في أن يعملوا في المشاريع الصناعية الصينية الموجودة في مصر.

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عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت القائم بأعمال أمين المجلس، بالإضافة إلى أعضاء المجلس، في مقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، قدم الوزير الشكر لأسرة جامعة المستقبل برئاسة الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة، وذلك لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة.

وكشف الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس وافق على عدد من الموضوعات، من بينها:

- بدء الدراسة ببرنامج الماجستير في العلوم الصيدلية تخصص "الميكروبيولوجيا والمناعة" بكلية الصيدلة بجامعة 6 أكتوبر.

- بدء الدراسة ببرامج الماجستير المهني والأكاديمي في علوم التمريض بكلية التمريض بالجامعة البريطانية في مصر.

- مذكرة التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة.

- تجديد اتفاق التعاون بين الجامعة المصرية الروسية الدولية وجامعة الصداقة بين الشعوب Round بروسيا.

- مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية وجامعة كارلز هوخشولة بألمانيا.

- مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في غرونوبل بفرنسا.

- تجديد بروتوكول التعاون بين الجامعة المصرية الروسية وجامعة موسكو للعلوم الإنسانية بروسيا.

- اتفاقية التعاون بين جامعة 6 أكتوبر وإحدى شركات الخدمات الغذائية في مصر.

- مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالسعودية.

كما صرح الدكتور عادل عبدالغفار أن المجلس وافق على تخصيص نسبة 5% من المنح المُخصصة للطلاب المُتفوقين التي تقدمها الجامعات الخاصة والأهلية وذلك لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

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