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رئيس التحرير
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أخبار البلد

برعاية التعليم العالي والرياضة..إعلان نتائج بطولة كمال الأجسام للجامعات والمعاهد

صدى البلد

نظم الاتحاد الرياضي للجامعات، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا، بالتعاون مع جامعة طنطا بطولة كمال الأجسام للجامعات والمعاهد العليا المصرية (الشهيد الرفاعي٥١)، بمشاركة 125 طالبًا من ٢٥ جامعة مصرية، وذلك بمقر جامعة طنطا.

وأسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

** وزن ٦٠ كيلو:
- ⁠المركز الأول: الطالب أحمد يسرى جامعة سيناء.
- ⁠المركز الثاني: الطالب إسلام عزاز جامعة الإسكندرية.
- ⁠ المركز الثالث: الطالب زياد إبراهيم جامعة طنطا.

** وزن ٦٥ كيلو: 
- ⁠ المركز الأول: الطالب إسلام شاكر التعليم العالى.
- ⁠المركز الثاني: الطالب عمرو ابراهيم جامعة القاهرة. 
- ⁠المركز الثالث: الطالب أحمد حمدى جامعة السادات.

** وزن ٧٠ كيلو:
-  المركز الأول: الطالب إبراهيم ياسر التعليم العالى.
- المركز الثانى: الطالب  يوسف أشرف التعليم العالى. 
- ⁠المركز الثالث: الطالب  مصطفى حسام جامعة سمنود.

**وزن ٧٥ كيلو:
- ⁠ المركز الأول: الطالب خالد محمد عبد الفتاح جامعة الزقازيق.  
- المركز الثانى: الطالب أحمد محمد  التعليم العالى.
- ⁠المركز الثالث: الطالب أستيفن أديب جامعة سوهاج.

** وزن ٨٠ كيلو: 
- المركز الأول: الطالب: يحيى عبد الفتاح جامعة عين شمس. 
- المركز الثانى: الطالب: معاذ ابراهيم  جامعة سوهاج. 
- المركز الثالث: الطالب هادى جمال جامعة المنصورة.

** وزن ٨٥ كيلو
- المركز الأول: الطالب علاء صلاح جامعة عين شمس. 
- ⁠المركز الثاني: الطالب على محمد  جامعة سوهاج. 
- ⁠المركز الثالث: الطالب ياسر عمار جامعة بنها.

** وزن ٩٠ كيلو:
-  المركز الأول: الطالب زياد سمير جامعة الملك سلمان. 
- المركز الثانى: الطالب ماجد خالد جامعة طنطا.
- ⁠ المركز الثالث: الطالب محمد عماد جامعة المنصورة.

** وزن ٩٥ كيلو:
-  المركز الأول: الطالب يوسف محمد جامعة الزقازيق.
- المركز الثانى: الطالب لطفى أشرف جامعة طنطا.
- ⁠ المركز الثالث: الطالب توفيق محمد جامعة المنصورة

** وزن ١٠٠ كيلو:
- المركز الأول: الطالب أحمد ربيع جامعة طنطا
- المركز الثانى عمر صلاح جامعة الإسكندرية
- المركز الثالث عبد الحليم جمال جامعة السادات

** وزن فوق ١٠٠ كيلو:
- ⁠  المركز الأول: الطالب سمير السيد جامعة حلوان 
- المركز الثانى: الطالب أبانوب حكيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
- المركز الثالث: الطالب أحمد محمد فاروق جامعة المستقبل

جدير بالذكر أن البطولة أقيمت بإشراف الدكتور صبحى حسانين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب.

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