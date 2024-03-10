هل يوجد تغيير بنظام التنسيق 2024؟.. تفاصيل وموعد انطلاقه.. وآليات جديدة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك بعد قيام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماده.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

بينما تضمن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 إجراء جميع امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ في يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، كما تم مراعاة إتاحة فرصة لإجراء المراجعات اللازمة قبل انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو المقبل.









موعد تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة



ويتسأل الطلاب بعد إعلان الجداول الدراسية عن موعد انطلاق تنسيق الجامعات 2024، لطلاب الثانوية العامة 2024، بالإضافة إلى موعد اختبارات القدرات.

أختبارات القدرات 2024



وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لصدى البلد أن امتحانات الثانوية العامة 2024 سوف تنتهي يوم 20 يوليو المقبل 2024، مشيرا إلى أن أعمال تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة 2024 تبدأ من خلال اختبارات القدرات والتي تجرى خلال 10 أيام من نهاية امتحانات الثانوية العامة.

موعد تنسيق المرحلة الأولى 2024

المرحلة الأولى ل “ تنسيق الجامعات 2024 ”



واضاف المصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تنطلق المرحلة الأولى من التنسيق بعد أيام قليلة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.



وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات على مدار الفترة الماضية، قد اطلع على بعض المقترحات الخاصة بإحداث تعديل في قواعد التنسيق، مثل إعادة النظر في توزيع الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن القول إن إعادة النظر في توزيع طلاب الثانوية العامة على الكليات في كل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وأيضا التكنولوجية هو أمر وارد.

شكل تنسيق الجامعات 2024

وأكد المصدر لصدى البلد أنه في حالة إعادة النظر في الأمور الخاصة بتوزيع طلاب الثانوية العامة والشهادات الأخرى على الكليات بالجامعات ييجرى وفقًا لضوابط وقواعد قانون تنظيم الجامعات، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي تغيير بنظام التنسيق حتى الأن.



كشف الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أقر موافقته على وضع آليات من أجل تحديد أعداد المقبولين في الجامعات الخاصة خلال العام الدراسي القادم 2024/2025، عن طريق تشكيل لجان تقوم بفحص الإمكانيات المادية والبشرية في الكليات الراغبة في أن يكون هناك زيادة في أعداد المقبولين بها الفصل في الدراسي القادم.





وأشار إلى أنه أقر المجلس القيام بتحديد أدوار تخرج خريجي كلية الطب، وبالتالي تختلف عما تم اعتماده في عام 2011 (يوليو، سبتمبر، فبراير)،حيث يكون كما هو متبع وطبقًا لتحديد بدايات الامتياز من خلال لجنة القطاع، وذلك ليكون الدور الأول في دور ديسمبر، كما تنتهي الامتحانات في شهر يناير، بينما تعلن النتائج في شهر فبراير، ويبدأ الامتياز في 1 مارس.



وقد صرح الدكتور عادل عبدالغفار أن المجلس وافق على تخصيص نسبة 5% من المنح المُخصصة للطلاب المُتفوقين التي تقدمها الجامعات الخاصة والأهلية وذلك لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.



وأوضح محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للجامعات الخاصة، أنه قد وافق المجلس على التعاون مع معهد كونفوشيوس في جامعة عين شمس، وذلك من أجل إنشاء وحدات تابعة للمعهد في الجامعات الخاصة الراغبة في تدريس اللغة الصينية من أجل خريجي التعليم العالي.



وأضاف غانم أن ذلك يشكل خاص في المجالات التكنولوجية والهندسية، حيث يتيح لهم فرصة العمل في أن يعملوا في المشاريع الصناعية الصينية الموجودة في مصر.





وكان قد كشف الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس وافق على عدد من الموضوعات، من بينها:

- بدء الدراسة ببرنامج الماجستير في العلوم الصيدلية تخصص "الميكروبيولوجيا والمناعة" بكلية الصيدلة بجامعة 6 أكتوبر.

- بدء الدراسة ببرامج الماجستير المهني والأكاديمي في علوم التمريض بكلية التمريض بالجامعة البريطانية في مصر.

- مذكرة التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة.

- تجديد اتفاق التعاون بين الجامعة المصرية الروسية الدولية وجامعة الصداقة بين الشعوب Round بروسيا.

- مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية وجامعة كارلز هوخشولة بألمانيا.

- مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في غرونوبل بفرنسا.

- تجديد بروتوكول التعاون بين الجامعة المصرية الروسية وجامعة موسكو للعلوم الإنسانية بروسيا.

- اتفاقية التعاون بين جامعة 6 أكتوبر وإحدى شركات الخدمات الغذائية في مصر.

- مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالسعودية.



وقد شهد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، مراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات، وذلك اجميع الشعب المختلفة حتى يكون متاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.





