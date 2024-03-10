الأعلى للجامعات: لا يوجد تغيير بالخريطة الزمنية أو جداول الحضور بشهر رمضان

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، انتظام الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، خلال شهر رمضان 2024، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وقال إنه لا يوجد أي تغيير في الخريطة الزمنية أو تعديل في المناهج الدراسية، مشيرا إلى أن التعديلات تكون في مواعيد حضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين ومواعيد الصرافة.



وأوضح لـ"صدى البلد" أنه يتم تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحضور والانصراف، وذلك لمختلف الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأضاف أنه يسمح للطلاب بالانصراف قبل موعد أذان المغرب بوقت كافٍ للذهاب لمنازلهم بمدة لا تقل عن ساعتين.