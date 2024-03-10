عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعلى للجامعات: لا يوجد تغيير بالخريطة الزمنية أو جداول الحضور بشهر رمضان

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، انتظام الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، خلال شهر رمضان 2024، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وقال إنه لا يوجد أي تغيير في الخريطة الزمنية أو تعديل في المناهج الدراسية، مشيرا إلى أن التعديلات تكون في مواعيد حضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين ومواعيد الصرافة.

txt

هل يوجد تغيير بنظام التنسيق 2024؟.. تفاصيل وموعد انطلاقه.. وآليات جديدة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية

txt

إدراج 69 جامعة ومركز بحثي مصري في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2024

txt

آليات جديدة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية .. وقرارات مهمة بشأن كليات الطب

txt

الاستشعار عن بعد تضع ملخص سياسات لأفريقيا لمواجهة التغيرات المناخية

txt

اليونسكو تُعلن فتح باب التقدم لجائزة "جيجكي لذاكرة العالم" في دورتها العاشرة

txt

صندوق رعاية المبتكرين يختتم المرحلة الثانية من برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية

txt

تشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات.. أبرز أنشطة التعليم العالي في أسبوع

txt

القومي للبحوث يطلق قافلة طبية لفحص المرضى بإحدى قرى الجيزة

txt

شراكات ذكية خضراء.. جامعة الجلالة تنظم المنتدى الدولي الثاني للابتكار

txt

برعاية التعليم العالي والرياضة..إعلان نتائج بطولة كمال الأجسام للجامعات والمعاهد


وأوضح لـ"صدى البلد" أنه يتم تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحضور والانصراف، وذلك لمختلف الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأضاف أنه يسمح للطلاب بالانصراف قبل موعد أذان المغرب بوقت كافٍ للذهاب لمنازلهم بمدة لا تقل عن ساعتين.

الجامعات الخاصة والأهلية الجامعات الحكومية والخاصة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الحكومية والخاصة والاهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

موضوعات متعلقة

هل يوجد تغيير بنظام التنسيق 2024؟.. تفاصيل وموعد انطلاقه.. وآليات جديدة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية

إدراج 69 جامعة ومركز بحثي مصري في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2024

آليات جديدة لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية .. وقرارات مهمة بشأن كليات الطب

الاستشعار عن بعد تضع ملخص سياسات لأفريقيا لمواجهة التغيرات المناخية

اليونسكو تُعلن فتح باب التقدم لجائزة "جيجكي لذاكرة العالم" في دورتها العاشرة

صندوق رعاية المبتكرين يختتم المرحلة الثانية من برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية

تشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات.. أبرز أنشطة التعليم العالي في أسبوع

القومي للبحوث يطلق قافلة طبية لفحص المرضى بإحدى قرى الجيزة

ترشيحاتنا

قبل ساعات من رمضان | تجار الشماريخ والألعاب النارية تحت حصار الداخلية

إسرائيل.. ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6% من الناتج المحلي بسبب حرب غزة

أول دولة تستطلع هلال شهر رمضان.. تفاصيل

فتح التقديم برياض أطفال المدارس الدولية.. والسن لا يقل عن 4 سنوات| تفاصيل المقابلات والشروط

اليوم الدولي للقاضيات.. وزارة العدل: السيسي صاحب رؤية في تمكين المراة

سر استبعاد حسام حسن لـ محمد صلاح من معسكر مارس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«50 عامًا من البورتريه السينمائي»|قرار بمد معرض محمد بكر بسبب الإقبال الشديد.. صور

مرعب.. امرأة تتعرض لكارثة بعد إزالة الشعر الزائد من حاجبيها بالخيط

منهم «سلّام» و«منة شلبي».. تعرف على مسلسلات رمضان الإذاعية عبر راديو انرجي

بلاغ للنائب العام واتهمات بالبلطجة والأهمال.. ماذا يحدث لأسرة حلمي بكر؟

فيديو

رب العباد.. طرح أغنية مسلسل المداح.. أسطورة العودة

طالع نازل.. أسعار الذهب وكم سجل الدولار اليوم | فيديو

طقس أول يوم رمضان .. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالمشاركة مع التحالف الدولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ