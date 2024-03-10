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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس جامعة الجلالة يفتتح مجمع المعرفة والابتكار لتنمية مهارات الطلاب

صدى البلد

افتتح الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة ، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجمع المعرفة والابتكار، الذي يضم ٨ مراكز تهدف إلى تنمية مهارات الريادة والابتكار للطلاب داخل الجامعة، بجانب ربط البحث العلمي بسوق العمل، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح الشناوي أن المجمع يضم العديد من المراكز المتميزة منها المركز الجامعي للتطوير المهني، الذي يقدم كافة أنواع الدعم للطلاب لتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، بينما يعمل مركز نقل المعرفة والابتكار، على ربط البحث العلمي داخل الجامعة بسوق العمل، كما يحرص مركز التدريب والتأهيل لأعضاء هيئة التدريس، على تطوير المهارات الفنية والإدارية لهم، ويهدف مركز التدريب على المهارات الطبية إلى ربط العلوم الطبية بالتقنيات التكنولوجية المُتقدمة، ومن أجل ربط شباب الباحثين بالمشاكل البحثية التى تواجه أصحاب الاعمال والمُساهمة في حلها، كانت الرؤية بإنشاء مركز للدراسات العليا كجزء من هذه المنظومة.

كما يضم مجمع المعرفة والابتكار أحدث الاجهزة التكنولوجية البحثية داخل المعامل المركزية بالجامعة، التي تهدف إلى دعم الباحثين في جميع المجالات، بالإضافة إلى دور مركز الأبحاث المُتميزة والحاضنات، للمُساهمة في دعم ومساعدة الباحثين على نقل أفكارهم لسوق العمل، مما يُساهم في زيادة أعداد المشروعات البحثية وعقد الشراكات البحثية الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة، كما يتوفر داخل المجمع مركز للاستشارات الجامعية، ويضم نُخبة من الأساتذة المتميزين في كافة المجالات الطبية والهندسية والتكنولوجية، مما يجعله بيت خبرة يُساهم في إعطاء الاستشارات والتوجيهات لأصحاب الأعمال ومُتخذى القرار.

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