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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حتى لا يتعرضوا للنصب.. توصيات هامة من التعليم العالي لللطلاب وأولياء الأمور

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "ابن سينا للعلوم الطبية" والكائن مقرها في برج الصفوة شارع شعبان من شارع امتداد عبد الرحمن الشرقاوى– أمام بيت طلبة جامعة المنوفية – شبين الكوم – محافظة المنوفية، والتي تُروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول طلاب من خريجى الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية، بمجموع 50% فأكثر، وقبول حملة مؤهلات الشهادة الإعدادية للعمل بالمستشفيات داخل وخارج مصر، وبمعامل التحاليل، وشركات الأدوية، ومراكز الأشعة، وذلك بدراسة أربع مجالات (تمريض، تحاليل طبية، فنى أشعة، علوم أدوية)، كما تقوم بالترويج لنفسها بمنح شهادات موثقة ومعتمدة من جهات حكومية.

ووجه د. أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

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جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وقال د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الخاصة

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