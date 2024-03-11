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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة بوليتكنك مصر تطلق 19 برنامجا مختلفا للطلاب لمنحهم درجات علمية

جامعة السويدي للتكنولوجيا
جامعة السويدي للتكنولوجيا

نظمت جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر، أول جامعة "بوليتكنك" في مصر تمهد الطريق للتوظيف محليا ودولياً، جولة ميدانية للصحفيين والإعلاميين في مقرها الذي يقام على مساحة 32 فدانا على طريق مصر- إسماعيلية الصحراوى.

وأعلنت الجامعة، على هامش الزيارة التي تأتي بهدف التعرف على أنشطة ومرافق الجامعة وتفقد المباني الإدارية والتعليمية والمعامل التكنولوجية المجهزة بأحدث المعدات والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، عن إطلاق برامج جديدة للطلاب وهي (برنامج تكنولوجيا الفنون والتصميم وبرنامج تكنولوجيا الطاقة).

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وفي هذا السياق قالت حنان الريحاني - الرئيس التنفيذي لشركة السويديED TECH  وعضو مجلس الأمناء: "بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المراحل الثلاثة للجامعة، نحن نفخر بأن جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر - مجهزة بكافة الخدمات والمرافق المتطورة، هذا إلى جانب كونها مؤسسة ذكية تضع الجزء العملي في قلب برامجها التعليمية. فنحن نقدم تجربة تعليمية تمتاز بأن 60% من محتوى الدراسة يركز على التطبيقات العملية، وذلك بفضل نظام البوليتكنك الذي نعتمد عليه، حيث يضمن استغلالًا فعالًا للمعرفة والمهارات من خلال توظيفها في الواقع العملي".

وأشارت "الريحاني"، إلى أن مقر الجامعة يضم ثلاث كليات تكنولوجية مجهزة على أحدث النظم التعليمية والتدريبية والإنشائية المتطورة وتتسع لنحو 15 ألف طالب، ونحن فخورون بأنه في غضون فترة وجيزة من افتتاح الجامعة، قد سجلنا 550 طالباً من الطلاب المصريين والأجانب فى مختلف البرامج، مما يعكس التفاعل الإيجابي والاهتمام الكبير ببرامجنا التعليمية المتميزة." 

وأكدت أن الجامعة  فتحت باب التقديم للعام الاكاديمى الثاني 2024 / 2025، كما أنها بصدد تفعيل عدة تسهيلات على الطلبة الراغبين في الانضمام إليها ومنها خصومات تصل إلى 15 في المئة  عند التقديم المبكر.

بدوره قال الدكتور أيمن بهاء الدين – رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر: “في ظل اهتمام الدولة بتوفير تخصصات علمية ومهنية حديثة لإعداد كوادر متميزة من الشباب، مجهزة بالقدرات التي تؤهلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، قررت جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر - إطلاق برامج جديدة فى مجال التكنولوجيا مع شريك أكاديمي دولى، وهي برنامج تكنولوجيا الفنون والتصميم وبرنامج تكنولوجيا الطاقة، وذلك بجانب 6 تخصصات أخرى لنوفر للطلاب 19 برامج مختلفًا، مما سيمنحهم فرصًا أكبر للتخصص وتحقيق أهدافهم، وسيمنحهم الفرصة للحصول على أربع درجات علمية مختلفة ومتميزة".

وأوضح بهاء "تتواصل سلسلة التعاونات الاستراتيجية التي نوقعها مع شركاء الصناعة، والتي ستمكن الجامعة من تقديم تدريب عملي للطلاب خلال فترة دراستهم بالجامعة، من خلال الاستفادة من المعامل والمصانع والمقرات التابعة لشركائنا، وذلك تحت اشراف هيئة التدريس والعاملين في الجامعة المدربين على أعلى مستوى".

جدير بالذكر أن خريج جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر سيحصل على شهادتين؛ الأولى من الجامعة في مصر وهي شهادة أكاديمية معتمدة في عدة تخصصات (بكالوريوس الهندسة التكنولوجية وماجستير في التكنولوجيا ودكتوراه في التكنولوجيا وماجستير في إدارة الأعمال المتخصصة) والثانية شهادة جدارات من جامعة أميتي الهندية والتي تؤكد قدرته على ممارسة مهام تخصصه دولياً، كما أن الجامعة تفتح أبوابها للطلبة الأجانب للتسجيل من خلال برنامج "الطلاب  الوافدين".

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