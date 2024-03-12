أكاديمية البحث العلمي تشارك بورشة عمل "الذكاء الاصطناعي في الزراعة الدقيقة" بموريتانيا

شاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوفد رفيع المستوى -بدعم من اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومستك) - في ورشة العمل الدولية بعنوان "الذكاء الاصطناعي في الزراعة الدقيقة" والتي نظمتها الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار ANRSI بالعاصمة نواكشوط بدولة موريتانيا تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة موريتانيا.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي واللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومستك).

وضم الوفد كلا من الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، والدكتور أحمد جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية، والدكتور مصطفى العطار، الأستاذ المساعد بجامعة النيل والباحث المناوب لمبادرة العيادة الزراعية الذكية، وشارك الوفد بثلاث محاضرات إضافة إلى إدارة عدد من الجلسات الحوارية الأخرى، وشارك في ورشة العمل علماء من مصر وموريتانيا (الدولة المستضيفة)، والمغرب، والجزائر، وتونس، وتركيا، وباكستان.



وألقى الدكتور عمرو فاروق في ورشة العمل محاضرة عن رؤية الأكاديمية في القطاعات المختلفة وخاصة قطاع الزراعة، كما ألقى الدكتور أحمد جبر محاضرة عن دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في خدمة الأراضي الصحراوية "قصة نجاح الأكاديمية في مزرعة المغرة"، بينما ألقى الدكتور مصطفى العطار محاضرة عن العيادة الزراعية الذكية وقصة نجاح شراكة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع مركز البحوث الزراعية وجامعة النيل للتحول الرقمي في قطاع الزراعة.

وشهدت محاضرات الوفد المصري تفاعلاً كبيراً من المشاركين وطلبات عديدة للتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، كما تمت دعوة الوفد المصري لعرض المحاضرات في ورش عمل مماثلة برعاية الكومستك والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.