جامعة النيل: نتحمل تكلفة مشاريع التخرج كاملة.. ونوفر دعما لتنفيذها

قال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الجامعة تتحمل تكلفة مشاريع التخرج كاملة لأنها في النهاية متطلب للتخرج، ومن مصلحة الجامعة أن يكون مشروع التخرج هو مشروع جيد ومتميز وبالتالي لابد من الإنفاق عليه وليس فقط من قبل الجامعة إنما الأساتذة يسعون جاهدين إيجاد منح من جهات تمويل لتنفيذ المشروع.

وأضاف "عقل"، لـ"صدى البلد"، أنه كل عام يأتي لنا تمويل جيد سواء من أكاديمية البحث العلمي أو من الصناع لدعم المشروعات فيتم تقديم تمويل مادي للمشروع أو يدعموا من خلال فتح المعامل والمصانع لديهم لتنفيذ المشروعات على نفقتهم.

وأوضح أنه يكون ضمن مشروعات التخرج أفكار أولية مهمة ومفيدة قد تحل أزمات لديهم في الصناعة فالشارع لدينا يوجد من يتحمل تكلفتها وتكون الجامعة او جهة خارجية تدعم الطالب.