قرار وزاري جديد بشأن توسعات مستشفيات جامعة المنوفية

نشرت الجريدة الرسمية القرار الوزاري الصادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بشأن توسعات مستشفيات جامعة المنوفية وهو القرار رقم ٣٢٥٦ لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٥، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

وأوضحت أنه بالنظر على القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۰ لسنة ۱۹۹۷ بشأن تنظيم وزارة التعليم العالي، وبالاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٤٧ لسنة ۲۰۲۲ بشأن اعتبار مشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية بمسطح ( (٥) أفدنة و (٤) قراريط و (١٠) أسهم» من أعمال المنفعة العامة .

وأشارت إلى أنه بالاطلاع على قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم ۳۱۹ لسنة ١٩٩٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وبناء على ما عرضه الدكتور رئيس جامعة المنوفية، بموجب مذكرته رقم (٦٣٦) المؤرخة ۲۰٢٣/١١/١٥ ، فقد قرر في المادة 1 أن تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٤٧ لسنة ۲۰۲۲ بشأن اعتبار مشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية، بمسطح ( (٥) أفدنة و (٤) قراريط و (١٠) أسهم»، والواقع بحوض جودة رقم (۱۹) بمدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة .

وأوضح القرار في المادة ٢ أنه على الجهات المعنية نشر القرار في الوقائع المصرية، ويودع بمكتب الشهر العقاري المختص ، وفي المادة 3 أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.