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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ورشة عمل حول موازنة البرامج والأداء بمعهد "تيودور بلهارس"

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورشة عمل حول تطبيق موازنة "البرامج والأداء"؛ لتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي
وأوضح الدكتور محمد عباس شميس مدير المعهد، ورئيس مجلس الإدارة، أن الندوة تهدف للتعريف بأنواع أنظمة الموازنات العامة، وأهمية موازنة "البرامج والأداء" ومزاياها، وكيفية تطبيقها في المؤسسات الحكومية المصرية، وكذلك الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المؤسسات في تنفيذ موازنة البرامج والأداء وسبل مواجهتها، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن الفعاليات التي يحرص المعهد على تنظيمها دوريًا لتعريف طاقم العمل التابع للمعهد بكل ما يطرأ من مستجدات في مختلف المجالات تخدم تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

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وتضمنت ورشة العمل محاضرة حول مفهوم موازنة البرامج والأداء، وأهدافها، وخصائصها، ومراحل تطبيقها، وعلاقتها بالإنفاق الحكومي.
وتم تقديم تدريب عملي للمشاركين حول كيفية إعداد ومتابعة موازنة البرامج والأداء على نماذج وزارة المالية، وإجراء مناقشات حول تطبيقها.

وأوضح الدكتور محمد ماهر عبدالتواب مدير عام التقييم البحثي والتصنيف الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المحاضرة التى قدمها ضمن فعاليات الورشة أن موازنة البرامج والأداء تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة للبرامج والأنشطة بالنتائج المراد تحقيقها طبقًا لأولويات الإنفاق والأداء الحكومي، وتمنح للدولة قدرًا من المرونة في مواجهة الأزمات وضمان الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة وتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية، كما تعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

شهد فعاليات ورشة العمل والمحاضرة، لفيف من أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم والإداريين العاملين في معهد تيودور بلهارس، وحضور من جامعة القاهرة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمراكز والمعاهد البحثية؛ مركز بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد بحوث البترول، والمعهد القومي للمعايرة.

 

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