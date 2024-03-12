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أخبار البلد

انتهاء فعاليات الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي (R2E) لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات

صدى البلد

انتهت فعاليات الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية (R2E)، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة خلال الفترة (5 ديسمبر 2023 – 5 مارس 2024) لتدريب الباحثين على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة، ومنتجات على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن البرنامج في دورته الثالثة استهدف الباحثين من المعيدين، والمدرسين المساعدين، والمدرسين في الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية المصرية، ممن لديهم ابتكار، ويرغبون في أن يصبحوا رواد أعمال.

وأكد خليل أهمية هذا البرنامج وما حققه من نجاح كبير في دورتيه السابقتين، مشيرًا إلى أن البرنامج نفذ على مرحلتين، حيث شارك في المرحلة الأولى (Base Camp)  41 باحثًا من 20 جامعة ومعهدًا وهيئة ومركزًا بحثيًّا (عين شمس، الإسكندرية، أسوان، المنصورة، الزقازيق، سوهاج، السويس، أسيوط، بني سويف، سيناء، سمنود التكنولوجية، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بحوث الصحراء، بحوث البترول المصري، التخطيط القومي، دعم البحث العلمي بوزارة الصحة، البحوث الزراعية، القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء).

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وأضاف أنه بنهاية المرحلة الأولى للبرنامج، تم تقييم الباحثين؛ ليصبح لديهم خلفية جيدة عن ريادة الأعمال، وعمل النموذج التجاري للدخول في المرحلة الثانية من البرنامج.

وأشار د.ضياء خليل إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج، تضمنت 8 ورش عمل تدريبية؛ للتعريف بكيفية ملاءمة السوق للمنتج، والتسويق والمبيعات للشركات الناشئة، والمقابلات مع العملاء المحتملين، بالإضافة إلى جلسات توجيه وإرشاد لكل الفرق؛ لوضع المشاريع في الصورة النهائية، وبدء تفعيل الشركات الناشئة، موضحًا أن المرحلة الثانية للبرنامج تطلبت وجود (business assistant)  لكل باحث؛ لتشكيل فريق عمل لكل مشروع مقدم.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أنه خلال المرحلة الثانية للبرنامج تم تأهيل 18 فريقًا من 10 جامعات ومعاهد ومراكز بحثية (عين شمس،الإسكندرية، بني سويف، قناة السويس، المنصورة الأهلية، سمنود التكنولوجية، التخطيط القومي، بحوث البترول المصرى، بحوث الصحراء، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية).

وأشار  خليل إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030.

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