البحث العلمي تعلن فتح التقدم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصريين.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصريين في جميع المجالات العلمية وبرامج الخبراء والأساتذة الأمريكيين للعام الأكاديمي 2025 – 2026، وتشمل برامج الهيئة للعام الأكاديمي 2025 – 2026 المنح التالية:

أولًا: منح الخريجين والأساتذة والمهنيين المصريين للدراسة وإجراء الأبحاث والتدريب المهني في الولايات المتحدة الأمريكية.

- برامج لخريجي الجامعات وطلاب الدراسات العليا في جميع المجالات

- برامج أعضاء هيئات التدريس والباحثين في جميع المجالات

- زمالة هيوبرت همفري للمهنيين

1. منح للحصول على درجة الماجستير في جميع المجالات لخريجي الجامعات.

البريد الإلكتروني [email protected] رقم الاستفسارات: 01005449622

2. منج إجراء أبحاث وجمع مادة علمية في جميع المجالات للطلبة المقيدين ببرامج الدكتوراه في الجامعات بمصر.



3. منح للإشراف المشترك مع أستاذ أمريكي للطلبة المقيدين ببرامج الدكتوراه في الجامعات بمصر لإجراء أبحاث وجمع مادة علمية في جميع المجالات.

4. منح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه في جميع المجالات لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعات ومراكز البحوث.

5. منح للحصول على ماجستير في إدارة الأعمال والتي تهدف إلى تطوير المهارات القيادية والإدارية لأعضاء هيئات التدريس.

6. زمالة هيوبرت همفري (Hubert H. Humphrey Fellowship Program) التي توفر الفرصة للدراسة واكتساب الخبرات الإدارية والقيادية للمهنيين الذين لا تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات من بعد الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس والذين لديهم قدرات قيادية واهتمام بالخدمة العامة في بلادهم.



7. منح دراسات الإعاقة والتى توفر الفرص للعاملين والأكاديميين في المجالات التابعة لشئون التمكين والدمج والإتاحة حيث تتيح لهم الفرصة للحصول على درجة الماجستير أو جمع المادة العلمية لطلاب الدكتوراة أو الإشراف المشترك لطلاب الدكتوراة أو إجراء أبحاث لأعضاء هيئات التدريس والباحثين البريد الإلكتروني



ثانيًا : منح الطلاب والأساتذة الأمريكيين للتدريس وإجراء الأبحاث في جمهورية مصر العربية:

- برنامج الأساتذة الأمريكيين

- برنامج الخبراء الأمريكيين

1. برنامج الأساتذة الأمريكيين (Fulbright U.S. Scholar Program): يتيح البرنامج الفرصة للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية لاستضافة أساتذة أمريكيين وذلك لإلقاء المحاضرات أو إجراء الأبحاث في جميع المجالات في تلك المؤسسات لمدة تتراوح من ثلاثة إلى تسعة أشهر.



2. برنامج الخبراء الأمريكيين (Fulbright U.S. Specialist Program): يتيح البرنامج الفرصة للجامعات والمؤسسات المصرية لاستضافة خبراء أمريكيين للمشاركة في تطوير المؤسسات والمناهج وذلك لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ستة أسابيع.

