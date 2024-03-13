عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البحث العلمي تعلن فتح التقدم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصريين.. تفاصيل

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصريين في جميع المجالات العلمية وبرامج الخبراء والأساتذة الأمريكيين للعام الأكاديمي 2025 – 2026، وتشمل برامج الهيئة للعام الأكاديمي 2025 – 2026 المنح التالية:
أولًا: منح الخريجين والأساتذة والمهنيين المصريين للدراسة وإجراء الأبحاث والتدريب المهني في الولايات المتحدة الأمريكية.

txt

أكاديمية البحث العلمي تشارك بورشة عمل "الذكاء الاصطناعي في الزراعة الدقيقة" بموريتانيا

txt

جامعة النيل: نتحمل تكلفة مشاريع التخرج كاملة.. ونوفر دعما لتنفيذها

txt

أساتذة تغذية يوضحون روشتة الأم خلال شهر رمضان.. ونصائح هامة للطلاب أثناء المذاكرة

txt

انتهاء فعاليات الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي (R2E) لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات

txt

قرار وزاري جديد بشأن توسعات مستشفيات جامعة المنوفية

txt

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

txt

ورشة عمل حول موازنة البرامج والأداء بمعهد "تيودور بلهارس"

txt

جامعة بوليتكنك مصر تطلق 19 برنامجا مختلفا للطلاب لمنحهم درجات علمية

txt

كيف تضمن تغذية سليمة لطفلك خلال رمضان؟.. نصائح من "القومي للبحوث"

txt

وقت كافٍ لتوجه الطلاب لمنازلهم قبل الإفطار .. انتظام الدراسة بعد تعديلات الجامعات مواعيد المحاضرات خلال شهر رمضان

- برامج لخريجي الجامعات وطلاب الدراسات العليا في جميع المجالات

- برامج أعضاء هيئات التدريس والباحثين في جميع المجالات

- زمالة هيوبرت همفري للمهنيين

1. منح للحصول على درجة الماجستير في جميع المجالات لخريجي الجامعات.

البريد الإلكتروني [email protected]  رقم الاستفسارات: 01005449622

2. منج إجراء أبحاث وجمع مادة علمية في جميع المجالات للطلبة المقيدين ببرامج الدكتوراه في الجامعات بمصر.


3. منح للإشراف المشترك مع أستاذ أمريكي للطلبة المقيدين ببرامج الدكتوراه في الجامعات بمصر لإجراء أبحاث وجمع مادة علمية في جميع المجالات.

4. منح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه في جميع المجالات لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعات ومراكز البحوث.

5. منح للحصول على ماجستير في إدارة الأعمال والتي تهدف إلى تطوير المهارات القيادية والإدارية لأعضاء هيئات التدريس.

6. زمالة هيوبرت همفري (Hubert H. Humphrey Fellowship Program) التي توفر الفرصة للدراسة واكتساب الخبرات الإدارية والقيادية للمهنيين الذين لا تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات من بعد الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس والذين لديهم قدرات قيادية واهتمام بالخدمة العامة في بلادهم.


7. منح دراسات الإعاقة والتى توفر الفرص للعاملين والأكاديميين في المجالات التابعة لشئون التمكين والدمج والإتاحة حيث تتيح لهم الفرصة للحصول على درجة الماجستير أو جمع المادة العلمية لطلاب الدكتوراة أو الإشراف المشترك لطلاب الدكتوراة أو إجراء أبحاث لأعضاء هيئات التدريس والباحثين البريد الإلكتروني


ثانيًا : منح الطلاب والأساتذة الأمريكيين للتدريس وإجراء الأبحاث في جمهورية مصر العربية:

- برنامج الأساتذة الأمريكيين

- برنامج الخبراء الأمريكيين

1. برنامج الأساتذة الأمريكيين (Fulbright U.S. Scholar Program): يتيح البرنامج الفرصة للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية لاستضافة أساتذة أمريكيين وذلك لإلقاء المحاضرات أو إجراء الأبحاث في جميع المجالات في تلك المؤسسات لمدة تتراوح من ثلاثة إلى تسعة أشهر.


2. برنامج الخبراء الأمريكيين (Fulbright U.S. Specialist Program): يتيح البرنامج الفرصة للجامعات والمؤسسات المصرية لاستضافة خبراء أمريكيين للمشاركة في تطوير المؤسسات والمناهج وذلك لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ستة أسابيع.
 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي البحث العلمي والتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد هزيمة الأهلي بأربعة أهداف

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

نجم الزمالك يفتح النار على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الجونة

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد

ناقد رياضي يفتح النار على الزمالك : مفيش إحساس عند اللاعبين والإدارة

موضوعات متعلقة

أكاديمية البحث العلمي تشارك بورشة عمل "الذكاء الاصطناعي في الزراعة الدقيقة" بموريتانيا

جامعة النيل: نتحمل تكلفة مشاريع التخرج كاملة.. ونوفر دعما لتنفيذها

أساتذة تغذية يوضحون روشتة الأم خلال شهر رمضان.. ونصائح هامة للطلاب أثناء المذاكرة

انتهاء فعاليات الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي (R2E) لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات

قرار وزاري جديد بشأن توسعات مستشفيات جامعة المنوفية

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

ورشة عمل حول موازنة البرامج والأداء بمعهد "تيودور بلهارس"

جامعة بوليتكنك مصر تطلق 19 برنامجا مختلفا للطلاب لمنحهم درجات علمية

ترشيحاتنا

لسه قدامك فرصة.. وظائف شاغرة بمرتبات مجزية في جامعة عين شمس

5 إجراءات تحمى المواطنين من غلاء الأسعار وفقا للقانون

مرتدية جلابية بيضاء ومسبحة..أول مسحراتية قبطية في دهب تنشر بهجة رمضان بالشوارع|شاهد

هل يجب الصوم على سيدة انقطع دم حيضها قبل الفجر بدقائق

مليون جنيه.. مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الدولار

سعر الدولار في البنوك اليوم 13-3-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريش أبيض .. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بسعر مغرٍ.. أرخص سيارة مستعملة في السعودية|فابريكا

بملابس لافتة.. منى زكي تبهر المتابعين عبر إنستجرام بجلسة تصوير جديدة|شاهد

بسعر لا يصدق .. موتورولا تكشف عن هواتف Moto G

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ