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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وظائف شاغرة خارج مصر.. احصل على الفرصة وقدّم عبر هذا الرابط

وظائف شاغرة
وظائف شاغرة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم لبرنامج شغل وظائف بحثية في المعهد المتحد للبحوث النووية بدوبنا- روسيا، وذلك لطلاب ما بعد الدكتوراه بهدف تعزيز الكوادر البحثية ذات الأولوية في مجالات الفيزياء النظرية والتجريبية للجسميات الأولية، وفيزياء الأيونات ومشروعات المعهد المتحد للبحوث النووية (JINR) الثقيلة النسبية والفيزياء النووية وفيزياء المواد المكثفة والبيولوجيا الإشعاعية.

 

وظائف شاغرة خارج مصر


وأكدت أنه على جميع المهتمين الاطلاع على كافة التفاصيل ومواعيد التقديم من خلال الرابط التالي: http://www.asrt.sci.eg/all-news/jinr-jobs/

 

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وأوضحت أن البرنامج يوفر فرصة للباحثين الموهوبين في المراحل المبكرة للعمل في المشروعات الدولية الرائدة العلمية في المعهد المتحد للبحوث النووية (JINR) بدوبنا، كما سيوفر البرنامج فرصاً للبحث والتدريب التي توفرها مشروعات (JINR).

كما يتضمن مجموعة كبيرة من الموضوعات مثل الفيزياء النووية، والفيزياء الحيوية، وأبحاث المواد (بما في ذلك المواد النانوية)، والحوسبة عالية الأداء، وتكنولوجيا المسرعات، والمغناطيس فائق التوصيل، والنظرية، وتصل مدة التعيين للوظيفة سنة واحدة، مع إمكانية التجديد لمدة سنتين إضافيتين كحد أقصى (إجمالي 36 شهرًا).

ولمزيد من المعلومات ولمعرفة الوظائف البحثية المتاحة يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.jinr.ru/careers-en/postdoc_programme_en

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلنت عن فتح باب التقدم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصريين في جميع المجالات العلمية وبرامج الخبراء والأساتذة الأمريكيين للعام الأكاديمي 2025 – 2026، وتشمل برامج الهيئة للعام الأكاديمي 2025 – 2026 المنح التالية:
أولًا: منح الخريجين والأساتذة والمهنيين المصريين للدراسة وإجراء الأبحاث والتدريب المهني في الولايات المتحدة الأمريكية.

- برامج لخريجي الجامعات وطلاب الدراسات العليا في جميع المجالات.

- برامج أعضاء هيئات التدريس والباحثين في جميع المجالات.

- زمالة هيوبرت همفري للمهنيين.

 

1. منح للحصول على درجة الماجستير في جميع المجالات لخريجي الجامعات.

البريد الإلكتروني [email protected]  رقم الاستفسارات: 01005449622

2. منج إجراء أبحاث وجمع مادة علمية في جميع المجالات للطلبة المقيدين ببرامج الدكتوراه في الجامعات بمصر.

3. منح للإشراف المشترك مع أستاذ أمريكي للطلبة المقيدين ببرامج الدكتوراه في الجامعات بمصر لإجراء أبحاث وجمع مادة علمية في جميع المجالات.

4. منح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه في جميع المجالات لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعات ومراكز البحوث.

5. منح للحصول على ماجستير في إدارة الأعمال والتي تهدف إلى تطوير المهارات القيادية والإدارية لأعضاء هيئات التدريس.

6. زمالة هيوبرت همفري (Hubert H. Humphrey Fellowship Program) التي توفر الفرصة للدراسة واكتساب الخبرات الإدارية والقيادية للمهنيين الذين لا تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات من بعد الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس والذين لديهم قدرات قيادية واهتمام بالخدمة العامة في بلادهم.

7. منح دراسات الإعاقة والتى توفر الفرص للعاملين والأكاديميين في المجالات التابعة لشئون التمكين والدمج والإتاحة حيث تتيح لهم الفرصة للحصول على درجة الماجستير أو جمع المادة العلمية لطلاب الدكتوراة أو الإشراف المشترك لطلاب الدكتوراة أو إجراء أبحاث لأعضاء هيئات التدريس والباحثين البريد الإلكتروني.

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