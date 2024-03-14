وزير التعليم العالي: الدكتور حمدي السيد كان له العديد من الإسهامات في مجالات الصحة

توفي الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق، وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 94 عامًا، بعد مسيرة حافلة في العمل بالقطاع الطبي، بين أستاذ قلب وصولًا لمقعد نقيب الأطباء لـ 4 دورات.

نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، الدكتور حمدي السيد أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس ونقيب الأطباء الأسبق، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور حمدي السيد شغل عضوية اللجنة العلمية لترقية الأساتذة، ونقيبا لأطباء مصر لعدة دورات، وله العديد من الإسهامات الثرية في مجالات الصحة.