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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعليم العالي: وظائف جديدة تابعة لأكاديمية البحث العلمي.. قدّم عبر هذا الرابط

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
  • البرنامج يهدف إلى تعزيز الكوادر البحثية بمجالات الفيزياء النووية والمواد المكثفة والبيولوجيا الإشعاعية
  • البرنامج يستهدف طلاب ما بعد الدكتوراه ويوفر فرصًا فريدة للعمل بمشروعات علمية رائدة

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لبرنامج شغل وظائف بحثية في المعهد المتحد للبحوث النووية بدوبنا- روسيا.

وأشارت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن هذا الإعلان يستهدف طلاب ما بعد الدكتوراه؛ بهدف تعزيز الكوادر البحثية ذات الأولوية في مجالات الفيزياء النظرية والتجريبية للجسميات الأولية، وفيزياء الأيونات ومشروعات المعهد المتحد للبحوث النووية (JINR) الثقيلة النسبية والفيزياء النووية وفيزياء المواد المكثفة والبيولوجيا الإشعاعية.

وأضافت جينا الفقي أنه يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل ومواعيد التقدم من خلال الرابط التالي: http://www.asrt.sci.eg/all-news/jinr-jobs/

 

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وأوضحت أنه يوفر البرنامج فرصة للباحثين الموهوبين في المراحل المبكرة للعمل في المشروعات الدولية الرائدة العلمية في المعهد المتحد للبحوث النووية (JINR)  بدوبنا، كما سيوفر البرنامج فرصًا للبحث والتدريب التي توفرها مشروعات (JINR) ، ويتضمن مجموعة كبيرة من الموضوعات، مثل: الفيزياء النووية، والفيزياء الحيوية، وأبحاث المواد (بما في ذلك المواد النانوية)، والحوسبة عالية الأداء، وتكنولوجيا المسرعات، والمغناطيس فائق التوصيل، والنظرية، وتصل مدة التعيين للوظيفة سنة واحدة، مع إمكانية التجديد لمدة سنتين إضافيتين كحد أقصى (إجمالي 36 شهرًا).

وأكدت القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن كافة المعلومات المتعلقة بالوظائف البحثية المتاحة متوفرة على الرابط الإلكتروني التالي:
http://www.jinr.ru/careers-en/postdoc_programme_en

 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة جينا الفقى التعليم العالي

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