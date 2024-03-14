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أخبار البلد

وزير التعليم العالي يهنئ الفرق المصرية الفائزة في المسابقة العربية والإفريقية للبرمجيات

صدى البلد

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفرق الطلابية الفائزة في المسابقة العربية والإفريقية للبرمجيات، والتي أقيمت بمحافظة الأقصر، برعاية كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة، وعدد من الجهات الأخرى.

وعبّر الوزير عن سعادته الكبيرة بفوز الفرق المصرية في المسابقة، مشيرًا إلى أهمية هذه المسابقات في صقل شخصية ومواهب الطلاب، وتطوير قدراتهم العقلية، وتعزيز روح الابتكار والإبداع لديهم، وبخاصة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتحفيز الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي يعد مبدأ الابتكار وريادة الأعمال أحد أبرز مبادئها، مثمنًا كافة الجهود التي يبذلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم قدرات الطلاب الإبداعية في كافة المجالات التي تخدم أغراض التنمية في مصر.

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ومن جانبه، أكد د. ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن المسابقة العربية والإفريقية شارك بها أكثر من 140 فريقًا من 79 جامعة من 13 بلدًا عربيًّا وإفريقيًّا، وقام الصندوق بدعم فرق الجامعات المصرية المشاركة في المسابقة، مشيرًا إلى الفرق الفائزة من الجامعات المصرية، حيث فاز بالميدالية الذهبية من مصر فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة، وحصل على الميدالية الفضية فريقان من جامعة القاهرة، وفريق من جامعة عين شمس، كما حصل على الميدالية البرونزية كل من فريقي جامعة أسيوط والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لافتًا إلى تأهل 5 فرق مصرية و7 فرق عربية للمشاركة في المسابقة الدولية للبرمجيات التي ستقام بكازاخستان.

جدير بالذكر أنه على هامش ختام المسابقة العربية الإفريقية للبرمجيات (ACPC)، تم تكريم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ تقديرًا لدوره في دعم فرق الجامعات المصرية المشاركة بالمسابقة، واستلمت درع التكريم د.نانسي نجيب مدير برنامج اكتشاف النوابغ بالصندوق نيابة عن د.ضياء خليل المدير التنفيذي للصندوق.

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