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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

للقضاء على الكيانات الوهمية.. خطوات من التعليم العالي لحماية الطلاب منها وتوجيهات هامة لأولياء الأمور

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

شهدت لجنة الضبطية القضائية تكثيف كبير لجهودها لمحاربة الكيانات الوهمية، وحماية الطلاب من النصب .

وأشار مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إلى أن الوزارة تقوم بخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل تنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.


وأضاف أن لجنة الضبطية القضائية بذلت جهود كثيرة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.


وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه قد تم إعداد قائمة تتضمن جميع المؤسسات التعليمية المُعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، وذلك للمرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس، الليسانس".

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وأشار عبد الغفار إلى أنه يتم نشر قائمة سوداء لجميع الكيانات الوهمية المضبوطة، والتي يتم تحديثها بشكل مُستمر، مؤكدا أنه يتم التعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، بالإضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.


وأوضح أن للاطلاع عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وهذ في حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، حيث يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي للتأكد من ذلك.


وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك لجنة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة.


واشار إلى أن هذه اللجنة ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

 

وكان قد أكد دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تطبيق استراتيجية الابتعاث التى أطلقتها الوزارة وضمان تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بملف البعثات الدراسية يعكس اهتمام الدولة بكافة مستوياتها بملف تطوير التعليم العالي، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالانفتاح على العالم الخارجي، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال تطوير التعليم العالي، وانعكاس ذلك على الارتقاء بمستوى الطالب المصري، كما يؤكد على استمرار أحد العناصر المهمة لقوة مصر الناعمة في الخارج، ويمثل أيضًا جسر للتواصل بين الطلاب المصريين والدول الصديقة.

ونوّه الوزير إلى تركيز خُطة الابتعاث التى وضعتها الوزارة على فكر يُحقق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، وربط البعثات بمُتطلبات سوق العمل والخُطة البحثية الرئيسية للوزارة، لخدمة بناء كوادر علمية وبحثية قادرة على تحقيق طموحات واحتياجات الوطن.

وفى هذا الإطار أفاد قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، الإعلان عن مشروع (اتحاد المتوسط لصحة الحيوان REMESA)، والذى يتضمن أربع منح دراسية لمدة شهر واحد لدارسي الدكتوارة A، أو ما بعد الدكتوراه، وأوضح المكتب الثقافى بروما أن المنح ممولة بالكامل من مقاطعة صقلية جنوب إيطاليا، وآخر موعد للتقدم فى 14 أبريل 2024.

كما أعلن معهد قبرص لطب الأعصاب والوراثيات ومدرسة الطب الجزيئى عن تقديم (3) منح مشتركة للطلبة المصريين فى المرحلة بعد الجامعية للحصول على درجة الماجستير فى مجالات الطب الجزيئى وعلم الوراثة وعلم الأعصاب والتكنولوجيا للعام الدراسي 2024/2025، وأوضح الإعلان أن المنح تشمل كافة المصروفات الدراسية، إلى جانب تغطية نفقات السفر إلى قبرص والإقامة والمعيشة، علمًا بأن الموعد النهائى للتقديم 14 مايو 2024.
 

الإجراءات القانونية اللازمة الأعلى للجامعات التعليم العالي

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