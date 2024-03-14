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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" حتي 31 مارس 2024

صدى البلد

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" حتي 31 مارس 2024.

وأشارت د.جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أن مد موعد التقدم في برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، جاء في ضوء الإقبال الشديد من رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين، وحرص الأكاديمية على مشاركة أكبر عدد من رواد الأعمال والمبتكرين، مؤكدة أن برنامج "انطلاق" يهدف إلي تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية؛ تحقيقًا لهدف الاقتصاد المعرفي.

ودعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جميع المهتمين إلى ملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي: http://www.asrt.sci.eg/open-calls/intilac2024/  كما أن كافة التفاصيل يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة: http://www.asrt.sci.eg/open-calls/intilac2024/  وأنه يمكن الرد على كافة الاستفسارات عبر التواصل مع أ.ياسمين سمير مدير البرنامج على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]

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