البرلمان العربي يدين استهداف السعودية ويؤكد دعمه لصون أمن المملكة واستقرارها

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي واستنكاره الشديدين للهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بالمسيرات، مؤكدًا أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكًا صارخًا لأمن المملكة واستقرارها وتهديدًا للأمن الإقليمي.

وأكد "اليماحي"- في بيان، مساء اليوم- تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشددًا على أن أمن المملكة يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

كما أكد "اليماحي"، دعم البرلمان العربي لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها وحماية أراضيها ومقدراتها.