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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لقاء اليماحي ونبيل فهمي .. توحيد المواقف العربية يبدأ بتكامل المؤسسات

نبيل فهمي ومحمد بن أحمد اليماحي
نبيل فهمي ومحمد بن أحمد اليماحي
الديب أبوعلي

التقى محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء، جدد رئيس البرلمان العربي التهنئة للأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة الأمانة العامة للجامعة خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدًا ثقته في أن الأمانة العامة للجامعة سوف تشهد تحت قيادته، مرحلة جديدة من التطوير وتعزيز فاعلية دورها، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويعزز قدرتها على خدمة مصالح الدول العربية والدفاع عن قضاياها وتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن جامعة الدول العربية تمثل المظلة الجامعة للعمل العربي المشترك، وتضطلع بدور محوري في توحيد المواقف العربية وتعزيز التضامن بين الدول العربية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف كافة مؤسسات العمل العربي المشترك.

تعزيز منظومة العمل العربي

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية، أصبح ضرورة لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك، بما يسهم في توحيد المواقف العربية، والدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز الحضور العربي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره للدعم الذي تقدمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للبرلمان العربي، بما في ذلك استضافة جلساته العامة وتوفير مختلف أوجه الدعم التي تعكس الحرص على نجاح رسالته وتعزيز دوره ضمن منظومة العمل العربي المشترك، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على مواصلة التنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، والعمل على تطوير هذه العلاقة بما يحقق مزيدًا من التكامل المؤسسي بين الجانبين.

كما أكد رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي سيظل شريكًا داعمًا لكافة الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية، وسيواصل توظيف أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد الدعم العربي والإقليمي والدولي للمواقف العربية.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره للدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم منظومة العمل العربي المشترك، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي، بما يعزز تكامل الأدوار بين مؤسسات العمل العربي المشترك، ويسهم في خدمة القضايا العربية والدفاع عن المصالح العليا للدول العربية، ويلبي تطلعات الشعوب العربية نحو مزيد من التضامن والتكامل العربي.

حضر اللقاء من البرلمان العربي سعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي.

https://youtu.be/CQxcIpT79vE

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي الأمين العام جامعة الدول العربية محمد بن أحمد اليماحي نبيل فهمي الأمانة العامة

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