شبابه عتاوله.. قائمة ناشئين الزمالك بعد تصعيدهم للفريق الأول وإيقاف القيد

بدأ الفريق الأول بنادي الزمالك استعداداته قبل انطلاق الموسم الجديد، وسط أزمة حادة ضربت الفريق بإيقاف القيد التأديبي.

وبعد تحقيق الزمالك للقب بطولة الدوري في الموسم الماضي والتأهل لدوري أبطال أفريقيا لكن الأبيض سيخوض منافسات البطولة بدون إجراء صفقات جديدة.

واستعان الزمالك بأبنائه لتدعيم الفريق الأول ودخل فريق كامل من اللاعبين الشباب في معسكر الفريق الحالي في العاصمة الإدارية.

ويضم معسكر الزمالك حاليا 10 لاعبين من شباب الفارس الأبيض لدعم جميع المراكز في الفريق الأول استعدادا للموسم الجديد.

وجاءت قائمة اللاعبين الشباب في الفريق الأول كالتالي:

1- عمر عبد العزيز “حارس مرمى”

2- محمود الشناوي "حارس مرمى"

3- احمد مجدي "مدافع"

4- السيد أسامه “مدافع”

5- محمد إبراهيم “ظهير أيمن”

6- محمد السيد "وسط "

7- محمد حمد “وسط ”

8- أحمد الخضري "وسط "

9- أنس وائل "جناح"

10- أيمن أمير عبد العزيز “جناح ومهاجم”