بعد ظهور جودي مع أحمد سعد.. أبرز النجوم الذين شاركوا أبناءهم الغناء

أثار ظهور المطرب أحمد سعد برفقة ابنته “جودي” في كليب أغنيته الجديدة “كدا كدا”، التي طرحها الأربعاء الماضي، تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، لينضم الثنائي إلى قائمة الفنانين الذين جمعهم الغناء بأبنائهم في أعمال فنية لاقت اهتمامًا كبيرًا.

مدحت صالح وأدهم



شهدت أغنية “ناقصك إيه” تعاونًا فنيًا بين المطرب مدحت صالح ونجله أدهم، في تجربة لاقت استحسان الجمهور وأبرزت موهبة الابن إلى جانب والده.

عمرو دياب وجنا وعبدالله



يعد عمرو دياب من أبرز النجوم الذين شاركوا أبناءهم الغناء، إذ قدم مع ابنته جنا أغنيتي “جميلة” و"خطفوني”، كما تعاون مع نجله عبدالله في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، وقدما خلالها أغنيتي “يا ليل” و“يلا”.

فضل شاكر ومحمد



جمع ديو “كيفك ع فراقي” الفنان فضل شاكر بابنه محمد، وحقق العمل انتشارًا واسعًا، خاصة لما حمله من طابع عاطفي وصوتين متقاربين نالا إعجاب الجمهور.

أحمد عدوية ومحمد عدوية

شهدت مسيرة الفنان الشعبي أحمد عدوية أكثر من تعاون مع نجله محمد، كان من أبرزها أغنية “المولد”، التي حققت نجاحًا كبيرًا ورسخت حضور الثنائي في الأغنية الشعبية.

علي الحجار وأحمد علي الحجار



كما شارك الفنان علي الحجار نجله أحمد في عدد من الحفلات والبرامج التلفزيونية، حيث قدما معًا مجموعة من الأغاني، وظهر أحمد بالعزف والغناء إلى جانب والده في أكثر من مناسبة فنية