أحمد سعد يكشف بوستر "الألبوم الإلكترو" ويعلن موعد طرحه

شارك الفنان أحمد سعد، متابعيه، البوستر الإعلامي لـ "الألبوم الإلكترو"، ضمن الحملة الترويجية لألبوماته الغنائية.

ونشر سعد البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتب: “استنوا الالبوم الالكترو يوم الأربعاء الساعة ٥ على كل المنصات”.

وظهر أحمد سعد في البوستر بإطلالة مختلفة، يقف أمام سيارة في مشهد من المستقبل، وسط أجواء وإضاءة توحي بعالم آخر، في استمرار لفكرة الاختطاف الفضائي التي ظهرت في التيزر التشويقي.

ويضم "الألبوم الإلكترو" 6 أغاني، هي: "الليلة"، "طايرين"، و"٩:٣٠"، و"محيراني"، "وصل وصل"، "يا ولا يا ولا".

وقد أثار ظهور المطرب أحمد سعد برفقة ابنته “جودي” في كليب أغنيته الجديدة “كدا كدا”، التي طرحها الأربعاء الماضي، تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، لينضم الثنائي إلى قائمة الفنانين الذين جمعهم الغناء بأبنائهم في أعمال فنية لاقت اهتمامًا كبيرًا.