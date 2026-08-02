مصطفى حجاج يشيد بأحمد سعد ومصطفى محروس: “سندي الحقيقي وربنا يخليكوا ليا”

حرص المطرب مصطفى حجاج على توجيه رسالة مؤثرة إلى الفنان أحمد سعد ومهندس الصوت والمنتج مصطفى محروس، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، أرفقه بصورة جمعته بهما.

وأعرب حجاج عن تقديره الكبير لأحمد سعد، مؤكدًا أنه يعتبره مثله الأعلى في النجاح والإصرار، مشيرًا إلى دعمه المستمر له على المستويين الفني والإنساني.

وكتب مصطفى حجاج في تعليقه: “أصلًا هو نجمي المفضل ونجم العالم كله، عندي مثال حي للنجاح والإصرار والعظمة، وغير كده صاحبي، ودايمًا في ضهري، داعم ليا وواقف جنبي خلف الكواليس.. أحمد سعد إنسان قبل ما يكون فنان، نجم في السما، بس هو هو العشق عندي.”

كما وجه رسالة خاصة إلى مهندس الصوت والمنتج مصطفى محروس، مؤكدًا دوره الكبير في مسيرته الفنية، حيث قال: “هاني بقى ده موضوعه كبير أوي عندي، مهما أقول عنه مش هخلص، ده أساس بعد ربنا إن يبقى في فنان اسمه مصطفى حجاج، الضهر والسند.. ربنا يخليكوا ليا يا رجالة، ما شافت عيني بجد.”