تركيب 700 كشاف جديد ورفع كفاءة 100 عمود بعدد من شوارع ومناطق بورفؤاد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين كفاءة الإنارة، مع الالتزام بتعليمات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والاستخدام الأمثل للطاقة.

واطلع المحافظ على أعمال تركيب 700 كشاف جديد بعدد من المناطق والشوارع، شملت شارع التأميم «ميدان السوق»، وشارع الجمهورية، وشارع 23 يوليو، وشارع الجلاء بدايةً من شارع 23 يوليو، وشارع الإمام محمد الشعراوي، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة 100 عمود إنارة، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالشوارع والمناطق المستهدفة بمدينة بورفؤاد.

محافظ بورسعيد يؤكد الالتزام بتعليمات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء مع الحفاظ على كفاءة الإنارة

وخلال جولته، التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم والعمل على الاستجابة لها في إطار الإمكانات المتاحة، بما يعكس اهتمام المحافظة المستمر بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء بورسعيد.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الدولة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على كفاءة الإنارة بالشوارع والمحاور الحيوية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تحقيق التوازن بين رفع مستوى الخدمات والحفاظ على الموارد، بما يدعم جهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة، ويحافظ على المظهر الحضاري والأمان بمختلف مناطق بورفؤاد.