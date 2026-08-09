راحة 4 أيام.. بيراميدز يعود إلى القاهرة بعد ختام معسكر تركيا

عادت بعثة فريق بيراميدز إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، قادمة من مدينة ريزا التركية، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، عقب انتهاء معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

موكوينا يمنح اللاعبين راحة سلبية

وقرر الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 4 أيام، عقب العودة إلى القاهرة وختام المعسكر الخارجي الذي أقيم في تركيا.

ومن المقرر أن يستأنف بيراميدز تدريباته يوم الخميس 13 أغسطس الجاري، على ملعب النادي بالدفاع الجوي، لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ويركز الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة على رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، قبل خوض أولى مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز أمام غزل المحلة.

18 يومًا في معسكر تركيا

وخاض بيراميدز معسكرًا إعداديا في تركيا استمر لمدة 18 يومًا، وتوزع بين مدينتي أرضروم وريزا، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز الفريق للموسم الجديد.

وتخلل المعسكر إقامة 4 مباريات ودية أمام بيرسبوليس الإيراني، وألانيا سبور التركي، والعربي الكويتي، وريزا سبور التركي، حيث حرص موكوينا على منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية.

ريزا سبور يهزم بيراميدز في ختام المعسكر

واختتم بيراميدز معسكره الخارجي بمواجهة ريزا سبور التركي وديًا، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة ريزا.

وسجل الفريق التركي هدفين خلال الشوط الأول، قبل أن يتمكن إيفرتون داسيلفا من إحراز هدف بيراميدز الوحيد في المباراة.

ورغم الخسارة، ظهر بيراميدز بشكل جيد خلال اللقاء، وفرض سيطرته على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة، كما أهدر لاعبوه العديد من الفرص أمام مرمى الفريق التركي على مدار الشوطين، لتأتي النتيجة النهائية مخالفة إلى حد كبير لسير المباراة والأداء الذي قدمه الفريق السماوي.

ويأمل الجهاز الفني لبيراميدز في استغلال الأيام المتبقية قبل انطلاق الدوري للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية، خاصة مع اقتراب ضربة البداية وبدء الفريق مشواره أمام غزل المحلة.