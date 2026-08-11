الأهلي ينهي تدريبه استعدادًا لمواجهة بادالونا في معسكر إسبانيا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الصباحي اليوم، في معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في إسبانيا، وذلك في إطار البرنامج الإعدادي لتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا استعدادًا لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

الجانب البدني

شهدت التدريبات تركيزًا كبيرًا على الجانب البدني في مستهل المران، حيث قاد مخطط أحمال الفريق فقرات بدنية ولياقة متنوعة لرفع معدلات الجاهزية البدنية لدى اللاعبين. وبعدها خاض الفريق بعض التدريبات الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، المدير الفني للفريق.

توجيه اللاعبين

وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين طوال فترات المران، وقام بمنح عناصر الفريق عددًا من التعليمات الفنية لضمان تنفيذ الجمل الخططية بشكل جيد.

يذكر أن معسكر الأهلي مستمر حتى يوم 20 أغسطس الجاري، وتتخلله تدريبات يومية مكثفة ومباريات ودية.

ويخوض الفريق مواجهة ودية غدًا الأربعاء أمام فريق بادالونا الإسباني.