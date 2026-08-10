6 علامات في سلوك طفلك تكشف حاجته إلى أسلوب تربية مختلف

تربية الأطفال ليست وصفة ثابتة تصلح لكل طفل وفي كل مرحلة عمرية، فما يحتاجه الطفل في سنواته الأولى يختلف عن احتياجاته عندما يدخل المدرسة أو يقترب من مرحلة المراهقة. ومع ذلك، هناك مؤشرات يومية قد تساعد الوالدين على اكتشاف أن أسلوب التربية المتبع يحتاج إلى بعض التغيير والتطوير.

فالصراخ المستمر، والتهديد، والعقاب القاسي قد يدفع الطفل إلى الاستجابة المؤقتة خوفًا من العقوبة، لكنه لا يساعد بالضرورة على بناء شخصية مستقلة وقادرة على اتخاذ القرار والتعبير عن المشاعر وتحمل المسؤولية.

وفي المقابل، تعتمد التربية الإيجابية على وضع حدود واضحة مع الطفل، والاستماع إليه، وتعليمه نتائج أفعاله، ومنحه مساحة مناسبة للتجربة والخطأ، مع الحفاظ على الاحترام والحزم في الوقت نفسه.

وفيما يلي 6 علامات يمكن أن تلفت انتباه الوالدين إلى ضرورة مراجعة طريقة التعامل مع الطفل، إلى جانب نصائح عملية يمكن تطبيقها في الحياة اليومية.

1. العناد ونوبات الغضب تتكرر بصورة مستمرة

قد يمر جميع الأطفال بمراحل من العناد ونوبات الغضب، خاصة في السنوات الأولى، ولا يعني ظهور هذه السلوكيات وحده أن طريقة التربية خاطئة.

لكن عندما تصبح نوبات الغضب متكررة، أو تتحول كل مطالبة بسيطة إلى صراع طويل بين الطفل ووالديه، فقد يكون من المفيد التوقف ومراجعة طريقة التواصل معه.

في بعض الأحيان، يرفض الطفل الأمر لأنه يشعر بأنه لا يملك أي مساحة للاختيار، أو لأنه لا يفهم سبب الطلب، أو لأنه لا يستطيع التعبير عن مشاعره بطريقة أخرى.

ماذا يفعل الوالدان؟

بدلًا من الاكتفاء بقول: «لا تفعل ذلك»، حاول تقديم بديل واضح.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الطفل يرمي الأشياء على الأرض، يمكن أن تقول له: «الأشياء لا نرميها على الأرض، ضعها هنا»، ثم تساعده على تنفيذ السلوك المطلوب.

ومن المفيد أيضًا تقديم اختيارات محدودة تناسب عمره، مثل: «هل تريد ارتداء القميص الأزرق أم الأبيض؟».

هذه الطريقة تمنح الطفل شعورًا بوجود مساحة لاتخاذ القرار، دون التخلي عن دور الوالدين في وضع الحدود.

2. يخاف الطفل من قول الحقيقة أو يلجأ إلى الكذب

من أكثر المؤشرات التي تستحق الانتباه أن يصبح الطفل خائفًا من إخبار والديه بما حدث فعلًا، خصوصًا عندما يتوقع أن يؤدي الاعتراف بالخطأ إلى الصراخ أو الإهانة أو العقاب القاسي.

والكذب لدى الأطفال قد تكون له أسباب متعددة، ولا يمكن تفسيره دائمًا بالخوف من الوالدين وحده؛ فقد يكذب الطفل أحيانًا لتجنب العقوبة، أو للهروب من موقف محرج، أو بسبب خياله، أو لأنه لم يتعلم بعد كيفية التعامل مع الخطأ.

لذلك، من المهم ألا يتحول اكتشاف الكذب إلى وصم الطفل بعبارات مثل «أنت كذاب».

كيف يتعامل الوالدان مع كذب الطفل؟

اجعل الرسالة الأساسية واضحة: يمكنك أن تخطئ، لكن عليك أن تقول الحقيقة وتتحمل مسؤولية ما حدث.

وإذا اعترف الطفل بخطئه، فمن الأفضل أن يركز الوالدان على إصلاح المشكلة بدلًا من تحويل الاعتراف إلى مناسبة للعقاب الشديد.

يمكن مثلًا القول:

«أنا سعيدة لأنك أخبرتني بالحقيقة. الآن دعنا نفكر معًا في كيفية إصلاح ما حدث».

بهذه الطريقة يتعلم الطفل أن الصراحة لا تعني غياب الحدود، لكنها تعني وجود مساحة آمنة للاعتراف بالخطأ وإصلاحه.

3. يخاف الطفل من تجربة أي شيء جديد

هل يرفض طفلك تجربة نشاط جديد خوفًا من الفشل؟ هل يمسح إجابته أكثر من مرة لأنه يخشى أن تكون خاطئة؟ هل يتجنب المشاركة خوفًا من أن يضحك الآخرون عليه؟

قد تكون هذه السلوكيات إشارة إلى أن الطفل يحتاج إلى مزيد من الدعم والثقة، خصوصًا إذا كان يخشى الخطأ بصورة مستمرة.

فالطفل يتعلم من التجربة، والخطأ جزء طبيعي من عملية التعلم، ولا يمكن بناء شخصية مستقلة إذا كان الطفل يشعر بأن عليه تحقيق نتائج مثالية طوال الوقت.

ماذا يفعل الوالدان؟

بدلًا من التركيز الدائم على النتيجة، امدح المحاولة والجهد والتقدم.

بدلًا من قول:

«لماذا لم تحصل على الدرجة النهائية؟»

يمكن القول:

«أعجبني أنك حاولت وحللت المسألة بنفسك، ما الجزء الذي كان صعبًا عليك؟».

كما يمكن للوالدين مشاركة أطفالهم بعض الأخطاء التي ارتكبوها وكيف تعاملوا معها، حتى يفهم الطفل أن الفشل في تجربة معينة لا يعني أنه شخص فاشل.

4. لا يستجيب الطفل إلا بالصراخ والتهديد

إذا أصبح الطفل لا ينفذ أي طلب إلا بعد رفع الصوت أو التهديد بالعقاب، فقد يكون الوقت مناسبًا لإعادة النظر في طريقة التواصل داخل المنزل.

فالطفل قد يتعلم تدريجيًا أن الطلبات لا تكون «جادة» إلا عندما يتحول صوت أحد الوالدين إلى صراخ، ما يجعل رفع الصوت جزءًا ثابتًا من دورة التعامل اليومية.

كيف يمكن تغيير هذا النمط؟

ابدأ بتعليم الطفل أن التعليمات الواضحة لا تحتاج إلى صراخ.

اقترب منه، وتحدث معه بهدوء، واطلب شيئًا واحدًا في كل مرة، وتأكد من أنه فهم المطلوب.

ويمكن استخدام العواقب المنطقية بدلًا من التهديدات.

فإذا رفض الطفل ترتيب ألعابه مثلًا، يمكن أن تكون القاعدة واضحة: «عندما ننتهي من اللعب، نرتب الألعاب قبل الانتقال إلى نشاط آخر».

المهم أن تكون القاعدة معروفة مسبقًا وأن يلتزم بها الوالدان باستمرار، بدلًا من تغييرها وفقًا للحالة المزاجية.

5. يتوقف الطفل عن مشاركة مشاعره مع والديه

قد يبدو الطفل الهادئ مطيعًا في نظر البعض، لكن الهدوء وحده لا يعني بالضرورة أن الطفل بخير.

إذا أصبح الطفل يتجنب الحديث عما يحدث معه، أو يرفض مشاركة والديه مشاعره، أو يعود من المدرسة دون أن يتحدث إطلاقًا عن يومه، فمن المفيد أن يسأل الوالدان: هل يشعر الطفل فعلًا بأنه يستطيع الحديث معنا دون خوف من السخرية أو الحكم عليه؟

كيف تساعد طفلك على التعبير عن مشاعره؟

ابدأ أنت بالحديث عن المشاعر بصورة طبيعية.

يمكن للأب أو الأم أن يقول:

«كنت اليوم متوترًا بسبب شيء حدث في العمل».

بهذه الطريقة يتعلم الطفل أن التعبير عن المشاعر أمر طبيعي وليس علامة ضعف.

كما يمكن استخدام أسئلة مفتوحة بدلًا من الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها بكلمة واحدة.

بدلًا من:

«هل كان يومك جيدًا؟»

جرب:

«ما أكثر شيء أعجبك اليوم؟»

أو:

«هل حدث شيء أزعجك اليوم؟».

ولا تحاول دائمًا تقديم حل فوري لمشكلة الطفل؛ ففي بعض الأحيان يكون احتياجه الأساسي هو أن يستمع إليه أحد ويفهم مشاعره.

6. يخشى الطفل التعبير عن رأيه أو اتخاذ القرار

من أهداف التربية الصحيحة للأطفال أن يتعلم الطفل التفكير واتخاذ القرار تدريجيًا، بما يتناسب مع عمره وقدراته.

وقد يعتاد الطفل الذي لا يُسمح له بالتعبير عن رأيه على انتظار الآخرين لاتخاذ القرارات نيابة عنه، أو قد يصبح شديد الخوف من مخالفة رأي الوالدين.

ولا يعني تشجيع الطفل على التعبير عن رأيه أن يحصل على كل ما يريد، وإنما أن يتعلم أن صوته مسموع وأن هناك حدودًا وقرارات لا بد من الالتزام بها.

كيف تمنح طفلك مساحة لاتخاذ القرار؟

ابدأ بقرارات بسيطة تناسب عمره.

يمكن للطفل الصغير اختيار ملابسه من بين خيارين، أو اختيار الكتاب الذي سيقرأه قبل النوم.

أما الطفل الأكبر، فيمكن إشراكه في بعض القرارات المتعلقة بتنظيم وقته أو ترتيب غرفته أو اختيار الأنشطة التي يريد ممارستها.

وفي كل مرة يختلف فيها الطفل مع والديه، يمكن تحويل الاختلاف إلى فرصة للتعلم:

«أخبرني لماذا ترى الأمر بهذه الطريقة؟».

ثم يمكن للوالدين شرح وجهة نظرهما دون تحويل الحوار إلى معركة لإثبات من صاحب السلطة.

التربية الصحيحة لا تعني التساهل

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن التربية الإيجابية تعني ترك الطفل يفعل ما يشاء أو عدم وضع قواعد واضحة له.

الحقيقة أن الطفل يحتاج إلى الحدود بقدر حاجته إلى الحب والاحتواء.

لكن الفرق يكمن في طريقة وضع هذه الحدود.

فبدلًا من الضرب أو الإهانة أو التخويف، يمكن استخدام قواعد ثابتة وعواقب منطقية، مع شرح السلوك المطلوب وتكراره باستمرار.

فالهدف ليس أن يطيع الطفل خوفًا من والديه، وإنما أن يفهم لماذا توجد القاعدة، ويتعلم تدريجيًا ضبط سلوكه حتى عندما لا يكون الوالدان موجودين.

7 نصائح يومية تساعد على التربية الإيجابية

يمكن للوالدين البدء بخطوات صغيرة بدلًا من محاولة تغيير أسلوب التربية بالكامل في يوم واحد:

استمع لطفلك قبل أن تحكم عليه. ضع قواعد قليلة وواضحة تناسب عمره. تجنب الضرب والإهانة والسخرية. امدح السلوك والجهد بدلًا من التركيز على النتيجة فقط. امنح الطفل اختيارات محدودة عندما يكون ذلك ممكنًا. ساعده على تسمية مشاعره والتعبير عنها. كن قدوة في السلوك الذي تريد أن يتعلمه.

التربية تتغير مع نمو الطفل

لا توجد طريقة واحدة يمكن تطبيقها حرفيًا على جميع الأطفال، فاحتياجات الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة تختلف عن احتياجات طفل المدرسة، كما تتغير طريقة التواصل المناسبة خلال مرحلة المراهقة.

لذلك، فإن التربية الصحيحة ليست مجموعة أوامر ثابتة، وإنما عملية مستمرة من الملاحظة والتعلم والتعديل.

وإذا لاحظ الوالدان تغيرًا مفاجئًا ومستمرًا في سلوك الطفل، أو ظهور خوف شديد أو انسحاب اجتماعي أو مشكلات متكررة في المنزل والمدرسة، فمن الأفضل عدم افتراض أن السبب هو التربية وحدها، بل يمكن الاستعانة بمتخصص مناسب لتقييم الوضع بصورة أشمل.