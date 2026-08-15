وثيقة الزواج تحسم الجدل.. هل تغير جورجينا اسمها بعد زواجها من رونالدو؟

حسمت وثيقة الزواج المدني للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريجيز الجدل المثار حول الاسم الذي ستستخدمه عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الإسبانية بعد زواجها رسميًا من قائد النصر السعودي.

وبحسب ما أوردته صحيفة Jornal de Noticias البرتغالية فإن جورجينا رودريجيز لن تضيف لقب رونالدو إلى اسمها الرسمي بعد الزواج لتحتفظ باسمها العائلي كما هو وهو ما يتوافق مع تقاليد التسمية المتبعة في البرتغال وإسبانيا حيث لا تفرض قواعد الزواج على الزوجة تغيير لقبها ليصبح مطابقًا للقب زوجها.

وتأتي هذه التفاصيل بعد الإعلان عن الزواج المدني لرونالدو وجورجينا في خطوة أنهت سنوات طويلة من العلاقة بين الثنائي الذي أصبح واحدًا من أشهر الأزواج في عالم كرة القدم والمشاهير.

هل أصبح اسم جورجينا " رودريجيز رونالدو "؟

لم تقم جورجينا بتغيير اسمها وتشير الوثيقة التي نشرتها الصحيفة البرتغالية إلى أن الاسم القانوني لجورجينا ظل " جورجينا لويزا رودريجيز هيرنانديز" دون إضافة لقب رونالدو إليه.

أما كريستيانو رونالدو فقد ظهر في وثيقة الزواج باسمه الكامل مع البيانات الشخصية الخاصة به من بينها العمر ومكان الميلاد وأسماء الوالدين.

وبذلك احتفظ كل طرف باسمه العائلي القانوني بعد إتمام الزواج وهو أمر لا يمثل استثناءً في الثقافة القانونية والاجتماعية بالبرتغال وإسبانيا.

لماذا لا تغير جورجينا اسمها بعد الزواج؟

قد يبدو الأمر مختلفًا بالنسبة إلى المتابعين في بعض الدول خصوصًا تلك التي تنتشر فيها عادة تغيير الزوجة لقبها بعد الزواج وإضافة لقب الزوج إلى اسمها.

لكن النظام المتبع في إسبانيا والبرتغال مختلف إلى حد كبير ففي هذه الثقافات يحتفظ الشخص بألقابه العائلية التي ترتبط بجذوره العائلية ولا يعني الزواج بالضرورة التخلي عن الاسم الذي حمله طوال حياته أو استبداله باسم الزوج.

وبالتالي فإن استمرار جورجينا في استخدام اسمها الأصلي لا يحمل أي دلالة على طبيعة علاقتها برونالدو أو على وجود خلاف بينهما وإنما يرتبط بصورة أساسية بالتقاليد القانونية والثقافية الخاصة بالأسماء.

جورجينا.. اسم تحول إلى علامة تجارية

هناك سبب آخر يجعل احتفاظ جورجينا باسمها أمرًا منطقيًا يتعلق بمسيرتها المهنية فجورجينا رودريجيز لم تعد مجرد شريكة أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم وإنما نجحت خلال السنوات الماضية في بناء هوية مستقلة في عالم الأزياء والإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأصبحت جورجينا نفسها اسمًا تجاريًا معروفًا ارتبط بمشروعاتها وظهورها الإعلامي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فضلًا عن مشاركتها في الأعمال المرتبطة بالموضة والجمال.

كما أن حياتها ومسيرتها المهنية أصبحتا مرتبطة بشكل مباشر باسم رودريجيز ما يجعل الحفاظ عليه أمرًا مهمًا من الناحية المهنية خاصة أنها بنت جزءًا كبيرًا من شهرتها العالمية قبل الزواج الرسمي من رونالدو.

ومن هنا فإن عدم تغيير الاسم لا يمثل مجرد مسألة قانونية وإنما يحافظ أيضًا على هوية مهنية أصبحت علامة معروفة في عالم المشاهير.

زواج أنهى سنوات من الجدل

ويأتي الكشف عن اسم جورجينا بعد الزواج في أعقاب سنوات من التساؤلات حول موعد ارتباطها رسميًا برونالدو وكان الثنائي قد عاش علاقة طويلة وتحولت جورجينا خلالها إلى واحدة من أكثر الشخصيات حضورًا بجوار النجم البرتغالي سواء خلال ظهورهما في المناسبات العامة أو عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمرور الوقت أصبحت جورجينا جزءًا أساسيًا من الحياة الشخصية لرونالدو كما رافقته في محطات عديدة من مسيرته الاحترافية قبل أن تأتي خطوة الزواج الرسمي لتضع نهاية لواحد من أكثر الملفات الشخصية التي حظيت باهتمام إعلامي واسع.

وبحسب التقرير البرتغالي أقيم الزواج في قصر رونالدو الفخم بمنطقة كوينتا دا مارينا في البرتغال وسط أجواء خاصة بعيدًا عن صخب الإعلام.

جورجينا تثير الجدل بعد الزواج

ولم تتوقف التساؤلات حول زواج رونالدو وجورجينا عند مسألة الاسم إذ عادت عارضة الأزياء الإسبانية إلى دائرة الجدل بعد نشر صورة عبر حسابها على إنستجرام ظهرت خلالها دون خاتم الزواج.

في المقابل ظهر رونالدو مرتديًا خاتم الزواج خلال تدريباته مع النصر السعودي كما تلقى التهاني من مدربه وزملائه داخل الفريق.

وأثارت الصورة موجة من التساؤلات بين المتابعين خاصة أن الزواج كان حديث الجمهور في تلك الفترة إلا أن عدم ظهور الخاتم في إحدى الصور لا يمثل بالضرورة مؤشرًا على وجود أي مشكلة بين الزوجين خصوصًا مع عدم وجود ما يؤكد خلاف ذلك.