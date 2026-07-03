قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني في طهران.. مباحثات تهدئة ومفاوضات واشنطن | تقرير
"بسملة" رونالدو قبل هدفه التاريخي تخطف الأضواء في كأس العالم.. ما القصة؟
كل الناس بتقول يا رب.. شوبير يوجه رسالة دعم لمنتخب مصر أمام أستراليا
إصابات واعتقالات خلال تصدي فلسطينيين لهجوم مستوطنين في محيط الخان الأحمر شرق القدس
إعلامي: حسام حسن لا يبحث عن الأعذار.. وأستراليا تعتبرنا الاختبار الحقيقي
سواء بالبيع أو الشراء .. تحذير هام من الإسكان بشأن التعاملات العقارية
شاهد| منتخب مصر يتحرك إلى ملعب دالاس ستاديوم لمواجهة أستراليا في كأس العالم
قناة مجانية تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم.. اعرف التردد
رئيس ليتوانيا: فشل دول الناتو في زيادة الإنفاق الدفاعي يهدد وحدة الحلف
أبو بكر القربي: الرهان على الحل العسكري عرقل التوصل لاتفاق في مفاوضات الكويت
فتح استاد الإسكندرية و22 مركز شباب للجماهير لمتابعة مباراة مصر وأستراليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفع ألف جنيه في أسبوع.. سعر الجنيه الذهب الآن

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 3-7 -2026 وذلك بالمقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب بمقدار 1000 جنيه في المتوسط وبدون مصعنية داخل محلات الصاغة منذ أول الأسبوع الجاري.

الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 47.4 ألف جنيه في المتوسط

الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 125 جنيهًا في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر جرام الذهب 5925 جنيها في المتوسط.

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6771 جنيها للشراء و6697 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6207 جنيهات للشراء و6139 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5925 جنيها للشراء و5860 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5078 جنيها للشراء و5022 جنيها للبيع.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 47.4 ألف جنيه للشراء و46.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4164 دولارا للشراء و4163 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم أعلي سعر جنيه ذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب في الصاغة سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

ترشيحاتنا

المركز الإعلامي لوزارة الزراعة

الزراعة تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال أسبوع

الدكتور محمد بركة

أستاذ بطب عين شمس: صندوق تطوير التعليم لتقييم اضطراب فرط الحركة نقلة في الاكتشاف المبكر

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

معلومات الوزراء ينشر فيديو يوثق مسيرة الدولة من بيان 3 يوليو حتى الجمهورية الجديدة

بالصور

هل اللحوم المصدر الوحيد للبروتين؟ تعرف على فوائده للجسم

لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟
لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟
لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟

7 حيل فعالة لتثبيت العطر في الصيف.. خطوات بسيطة تمنحك رائحة تدوم طوال اليوم

خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد