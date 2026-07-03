ارتفع ألف جنيه في أسبوع.. سعر الجنيه الذهب الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 3-7 -2026 وذلك بالمقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

الجنيه الذهب يرتفع

وصعد سعر الجنيه الذهب بمقدار 1000 جنيه في المتوسط وبدون مصعنية داخل محلات الصاغة منذ أول الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 47.4 ألف جنيه في المتوسط

الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 125 جنيهًا في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر جرام الذهب 5925 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6771 جنيها للشراء و6697 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6207 جنيهات للشراء و6139 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5925 جنيها للشراء و5860 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5078 جنيها للشراء و5022 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 47.4 ألف جنيه للشراء و46.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4164 دولارا للشراء و4163 دولارا للبيع.