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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

آية سليم تخطف الأنظار بإطلالة البولكا دوتس في أحدث جلسة تصوير

آية سليم
آية سليم
ريهام قدري

خطفت الفنانة آية سليم الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من جلسة تصوير خضعت لها، لتنال إطلالتها إعجاب عدد كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتمدت آية سليم إطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والعصرية، حيث اختارت فستانًا يحمل نقشة "البولكا دوتس" الشهيرة، وهي الصيحة التي عادت بقوة إلى عالم الموضة خلال عام 2026، لتصبح من أبرز الاختيارات التي تعتمدها النجمات في المناسبات المختلفة وجلسات التصوير.

وأضفت الإطلالة لمسة كلاسيكية راقية، خاصة مع تنسيقها لإكسسوارات ناعمة ومكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية، إلى جانب تسريحة شعر بسيطة منحتها مظهرًا أنيقًا ومتناسقًا، وهو ما جعل الصور تحظى بتفاعل واسع فور نشرها.

وسرعان ما انهالت تعليقات المتابعين على الصور، حيث أشاد الكثيرون بأناقتها، معتبرين أن اختيارها لهذه الصيحة يعكس مواكبتها لأحدث اتجاهات الموضة، خاصة أن نقشة البولكا دوتس تعد من الصيحات التي لا تغيب طويلًا عن منصات الأزياء، إذ تعود كل فترة بتصاميم عصرية تناسب مختلف الأذواق.

وبظهورها الأخير، انضمت آية سليم إلى قائمة من النجمات اللاتي اعتمدن صيحة البولكا دوتس هذا العام، سواء في الفساتين أو الأطقم الكلاسيكية، لتؤكد هذه النقشة مكانتها كواحدة من أبرز اتجاهات الموضة الرائجة، بفضل قدرتها على الجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسة العصرية في الوقت نفسه.

ويحرص عدد كبير من جمهور آية سليم على متابعة إطلالاتها باستمرار، إذ تشارك متابعيها بين الحين والآخر صورًا من جلسات تصويرها وإطلالاتها المختلفة، والتي تحظى بتفاعل كبير وإشادات واسعة من محبيها، الذين يثنون على ذوقها في اختيار الأزياء وتنسيقها بما يتناسب مع أحدث خطوط الموضة.

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