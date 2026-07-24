الحرس الثوري يعلن تدمير منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت ومنطاد تجسس أمريكي في أربيل

نجحت قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري - وفي إطار مواصلة عملياتها العقابية -وذلك من خلال الموجة الـ27 من عملية "نصر 2"، تحت شعار "يا أبا صالح المهدي أدركني"، في تنفيذ هجومًا جديدًا على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن.

ووفق البيان الصادر عن الحرس الثوري ؛ فقد أسفر الهجوم عن إلحاق أضرار جسيمة بعدة طائرات مقاتلة، بجانب استهداف مقر لإقامة العسكريين الأمريكيين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

وقال البيان : النظام الأمريكي القاتل للأطفال يكذب على شعبه والعالم بشأن عدد القتلى، داعيًا مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام إلى إجراء تحقيقات ميدانية بهذا الشأن.

وأضاف البيان الإيراني : وفي عملية مباغتة أخرى، تمكن مقاتلو الحرس الثوري من تدمير منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت ومنطاد تجسس أمريكي في أربيل، إضافة إلى استهداف مقر لإقامة الأمريكيين الإرهابيين.

كما حذر الحرس الثوري الولايات المتحدة بأنها ستواجه ردودًا مختلفة إذا واصلت بأعمالها العدائية.

وختم الحرس الثوري الإيراني بيانه بالقول : إلى الشعب الإيراني العظيم والمضحي إن صمودكم الاستثنائي يجعل الحقيقة أكثر إشراقًا يومًا بعد يوم، ويزيد من عزلة الظلم والاستكبار في العالم، ويعزز أمل المقاتلين بالنصر النهائي، ويزيد من يأس أعداء البشرية.